Είναι σαν να έχουν περάσει αιώνες από την 25η Ιανουαρίου 2011, που στην πλατεία Ταχρίρ του Καΐρου ξεκινούσε η «Αραβική Άνοιξη».

ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΕΛ.ΑΣ ανακοίνωσε ότι απαγορεύονται οι συναθροίσεις σε όλη τη χώρα για μια εβδομάδα από τις 6 το πρωί σήμερα, 26 Ιανουαρίου, μέχρι και την 1η Φεβρουαρίου.



Αναπόφευκτα, η σημερινή μέρα θα διατεθεί στην αποκωδικοποίηση της απόφασης.



Τα πράγματα πάνε καλά με την πανδημία, ώστε τα 9 άτομα να γίνουν 99, αλλά όχι τόσο καλά γι' αυτό το χρονικό διάστημα περιορίζεται σε μία βδομάδα;



Η απαγόρευση αφορά τις προγραμματισμένες διαδηλώσεις για την ερχόμενη Πέμπτη; Αν ναι, η λογική είναι κάντε διαδηλώσεις, αλλά όχι μεγάλες; Επιτρέπονται, ας πούμε, χωριστά μπλοκ των 99 ατόμων; Κι αν οι φοιτητές έχουν χιούμορ και ανακοινώνουν κάθε βδομάδα μια διαδήλωση, θα υπάρχει αντίστοιχη απόφαση;



Η απόφαση αφορά τις συναθροίσεις σε εμπορικούς δρόμους και έξω από καταστήματα; Αν ναι, θα υπάρχει τροχονόμος που θα μετράει το πλήθος που εισέρχεται σε εμπορικό δρόμο, και θα κόβει την κίνηση; Ο κορωνοϊός μεταδίδεται στην Πανεπιστημίου που θα βρίσκονται οι διαδηλωτές, αλλά όχι στην Ερμού όπου θα γίνεται ο κακός χαμός από την πολυκοσμία;



Υποθέτω, όλα αυτά θα διευκρινιστούν εντός της ημέρας, αλλά ομολογώ ότι δεν μπορώ να φανταστώ πώς.





Η ΕΛ.ΑΣ. απαγόρευσε τις συναθροίσεις άνω των 100 ατόμων για μια εβδομάδα.

• • •



Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ

Χθες είχαμε δύο επετείους.



Τα πέντε χρόνια από τη μέρα που η «πρώτη φορά Αριστερά» βρέθηκε στην εξουσία.



Τα σχεδόν 40 χρόνια από την απόφαση του Ανδρέα Παπανδρέου να προχωρήσει νομοθετικά η αποποινικοποίηση της μοιχείας, παρά τις αντιδράσεις της Εκκλησίας («η αποποινικοποίηση της μοιχείας θα κλονίσει τα θεμέλια της οικογένειας και του γάμου»).

Κάποιοι θυμήθηκαν τη δεύτερη επέτειο, αλλά ουδείς την πρώτη.



Είναι πολύ τραβηγμένο το συμπέρασμα ότι το δεύτερο γεγονός τοποθετείται ψηλότερα από το πρώτο στην κλίμακα των αξιών μας;

• • •

ΠΥΡΟΜΑΝΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Η πρώτη γραμμή άμυνας των ρεπουμπλικανών εναντίον της καταδίκης του Ντ. Τραμπ στη Γερουσία ήταν ότι ένας τέως πρόεδρος δεν μπορεί να δικαστεί. Το επιχείρημα αυτό εξάχνωσαν διακεκριμένοι συνταγματολόγοι, και τελικώς πρόσφατη Έκθεση των Υπηρεσιών του Κογκρέσου.



Η δεύτερη αμυντική γραμμή διατυπώθηκε από τον ρεπουμπλικανό γερουσιαστή της Φλόριντα, Μάρκο Ρούμπιο: «Έχουμε ήδη μια ζωντανή πυρκαγιά σε τούτη τη χώρα, και [η παραπομπή είναι] σαν να παίρνεις μπόλικη βενζίνη και να τη ρίχνεις στη φωτιά».



Δεν φαίνεται προς το παρόν ότι θα βρεθούν οι 17 ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές που, μαζί με τις ψήφους των Δημοκρατικών στη Γερουσία, απαιτούνται για να καταδικαστεί Τραμπ.



Ωστόσο, είναι κωμικό να επικαλούνται οι τραμπικοί την ενότητα της χώρας, την οποία φρόντισαν να υπονομεύσουν παντοιοτρόπως επί σειρά ετών. Είναι, επίσης, παράλογο να οδηγούνται στα δικαστήρια οι εισβολείς στο Κογκρέσο, αλλά με τους υποκινητές τους να μη συμβαίνει απολύτως τίποτε. Δυστυχώς, μάλλον έχει δίκιο αυτός που είπε ότι «όταν μια απόπειρα πραξικοπήματος μένει ατιμώρητη, γίνεται εκπαιδευτική άσκηση».





Ο Γερουσιαστής Μάρκο Ρούμπιο, θερμός υποστηρικτής του Ντ. Τραμπ.

• • •



Ο ΧΙΟΝΟΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ

Αν κάτι απέδειξαν οι απ' άκρου εις άκρον, μαζικές διαδηλώσεις στη Ρωσία είναι ότι υπάρχει συσσωρευμένη αγανάκτηση στους πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, που χαρακτηρίζεται με μία μόνο λέξη: διαφθορά. Διαφθορά που διαπερνά όλα τα επίπεδα και τα παρακλάδια της εξουσίας.



Η απολυταρχία και η ανομία είναι οι συνέπειες ενός καθεστώτος ανεξέλεγκτης διαφθοράς, και αναπόφευκτες σε μια χώρα που μαστίζεται από φτωχές οικονομικές επιδόσεις και προϊούσα εξαθλίωση των μεσαίων στρωμάτων.



Μολονότι οι κινητοποιήσεις ήταν ειρηνικές, υπάρχει μαζεμένη οργή που δύσκολα τιθασεύεται, όπως φαίνεται στο επόμενο βίντεο.

Massive protests in Russia today, where people are pelting cops with snowballs. pic.twitter.com/VPTq9l9bt6 — Joshua Potash (@JoshuaPotash) January 23, 2021

• • •

ΚΑΝΤΕ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ ΣΕΞ

Στο βιβλίο της «Why Women Have Better Sex Under Socialism», η καθηγήτρια Kristen Ghodsee ισχυρίζεται ότι οι γυναίκες απολάμβαναν καλύτερο σεξ στον σοσιαλισμό.



Όταν λέει σοσιαλισμό εννοεί βεβαίως τον βεριτάμπλ του Συμφώνου της Βαρσοβίας, και όχι τον τεμέκ της σοσιαλδημοκρατίας.



Δεν διάβασα το βιβλίο, κάτι λίγα μόνο στη σελίδα του στο Amazon, και δεν θέλω να το αδικήσω.



Υποκύπτω, όμως, στον πειρασμό να αντιγράψω το (κακόηθες) σχόλιο κάποιου: «Πριν οι σύζυγοί τους σταλούν στα Γκουλάγκ ή μετά την επιστροφή τους;».

• • •



Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΝΑΒΟΥΡΙΕΣ

Στη φωτογραφία, μια νεαρή Παριζιάνα απολαμβάνει τον πυκνόφυτο κήπο της, παρέα με τη γάτα της και τα πουλιά της, τον δεκαπενταύγουστο του 1915 ή λίγες μέρες μετά, όπως φάνηκε από μεγένθυση τού πρωτοσέλιδου της εφημερίδας «Le Mirroir» που έχει ακουμπήσει στα πόδια της.



Αξιοσημείωτες οι κανναβουριές στο φόντο, τις οποίες η οικογένεια της νεαρής καλλιεργούσε για το φύλλωμά τους ως διακοσμητικό φυτό ή / και για θεραπευτική χρήση.