ΕΝΟΣ ΚΑΚΟΥ ΜΥΡΙΑ ΕΠΟΝΤΑΙ

Σύμφωνα με τους New York Times, «η Deutsche Bank, που υπήρξε ο κύριος δανειστής του Τραμπ επί δύο δεκαετίες, αποφάσισε να μη συνεχίσει τις συναλλαγές με τον Τραμπ ή την εταιρεία του στο μέλλον».

Παραιτήθηκαν μάλιστα δύο στελέχη του private banking της τράπεζας, που επί σειρά ετών διαχειρίζονταν τις υποθέσεις του Τραμπ.

Δεν είναι η μόνη τράπεζα. Ένας άλλος μεγάλος δανειστής του Τραμπ, η Signature Bank, προχώρησε ακόμη παραπέρα. Κάλεσε τον Τραμπ να παραιτηθεί από Πρόεδρος για «το καλό του έθνους και του αμερικανικού λαού», και έκλεισε δύο προσωπικούς του λογαριασμούς.

Αντίθετα προς ό,τι πιστεύεται, τα δάνεια του Τραμπ δεν είναι 400 εκατ. δολάρια, αλλά 1,1 δισ. σύμφωνα με το Forbes, εκ των οποίων τα 890 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων της DB) θα πρέπει να εξοφληθούν μέχρι το 2024.

Είναι, βεβαίως, πολύ νωρίς για συμπεράσματα, αλλά οι πρώτες αντιδράσεις δείχνουν ότι οι σχέσεις με τον Ντ. Τραμπ μάλλον θα θεωρούνται τοξικές.

ΝΕΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΤΗ CIA

Ο εκλεγμένος Πρόεδρος των HΠA, Τζο Μπάιντεν, διόρισε τον πρώην διπλωμάτη Γουίλιαμ Μπερνς επικεφαλής της CIA. Μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, και τον σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, Τζέικ Σάλιβαν, συμπληρώθηκε η τριάδα που θα διευθύνει από την 20η Ιανουαρίου την εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια της χώρας.

Η ομάδα φαίνεται πως είναι πλήρως συμπαγής. Πέραν του ότι συμμετείχαν στη διοίκηση Ομπάμα, και οι τρεις πήραν μέρος στις συζητήσεις με το Ιράν (ο Μπερνς είχε τις πρώτες μυστικές επαφές) που κατέληξαν στη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα το 2015. Οι σχέσεις με το Ιράν θα είναι από τα πρώτα ζητήματα που θα αντιμετωπίσει η νέα ηγεσία.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΝΙΚΟΛΑΪ

Όταν επισκέφθηκε την ΕΣΣΔ το 1935, ο Μάικλ Πολάνυι συναντήθηκε με τον Νικολάι Μπουχάριν, ένα από τα σημαντικότερα στελέχη του κομμουνιστικού κόμματος. Στη μεταξύ τους συνομιλία, ο Μπουχάριν υποστήριξε ότι τελικός σκοπός της επιστήμης είναι να εξυπηρετεί, πρακτικές, οικονομικές ανάγκες και συμφέροντα· και ότι η καθαρή επιστήμη ήταν και παλαιομοδίτικη και ανώφελη. Ο Πολάνυι έφριξε, αλλά θα φρίξει διπλά διαβάζοντας τον Βρετανό μαρξιστή-λενινιστή βιολόγο M. B. Mitin που έγραψε: «(...) οι σοβιετικοί βιολόγοι, γενετιστές πρέπει να κατανοήσουν τον διαλεκτικό και επιστημονικό υλισμό και να μάθουν να εφαρμόζουν τη διαλεκτική μέθοδο στην επιστημονική τους εργασία».

Οι απόψεις αυτές μοιάζουν ανώδυνες θεωρίες, αλλά οι συνέπειές τους υπήρξαν απεχθείς: επιστήμονες ταλαιπωρήθηκαν και έχασαν τη ζωή τους. Η ύβρις ότι γνωρίζουμε πώς λειτουργεί η φύση και η κοινωνία άπαξ δια παντός, και συνεπώς ότι αυτό το πλαίσιο θα καθορίζει πώς θα σκεφτόμαστε και θα δρούμε υπήρξε και παραμένει η πεμπτουσία του ολοκληρωτισμού.

Το βιβλίο του βιολόγου Θάνου Καψάλη, «Η Γενετική σε Δύσκολους Καιρούς και Τόπους», περιγράφει το πιο τυπικό και ακραίο παράδειγμα αυτής της αρρωστημένης ιδέας στην ιστορία της επιστήμης, τον λυσενκοϊσμό, μέσα από τον ιδιωτικό και επιστημονικό βίο των τριών Νικολάι της ρωσικής γενετικής: Νικολάι Κολτσόφ (1872-1940), Νικολάι Βαβίλοφ (1887-1943) και Νικολάι Τιμοφέγιεφ-Ρεσσόφσκι (1900-1981).

Οι τρεις αυτοί γενετιστές υπήρξαν υποδείγματα επιστημόνων με διεθνή αναγνώριση και επιστημονικό ήθος. Απέναντί τους, βρέθηκε ο Τροφίμ Λυσένκο, ένας μέτριος επιστήμονας, αλλά φανατικός και ικανότατος στα παιχνίδια της εξουσίας, που κατόρθωσε να αποκτήσει την πλήρη εμπιστοσύνη του Στάλιν. Ο Λυσένκο έλεγε αυτό που ήθελε να ακούσει ο Στάλιν. Υπ' αυτές τις συνθήκες, η διαμάχη τους ήταν τελείως άνιση και το αποτέλεσμα προδιαγεγραμμένο. Η ιδεολογία θα κέρδιζε, η επιστήμη θα έχανε και μαζί της θα υπέφεραν και οι τρεις Νικολάι.

Θα πρέπει να πιστώσουμε στον συγγραφέα ότι διαχειρίστηκε με εξαιρετικό τρόπο ένα πολυσύνθετο υλικό, για το οποίο οι γνώσεις του μέσου αναγνώστη είναι περιορισμένες έως ανύπαρκτες. Δεν είναι, όμως, μόνο το χάρισμα της εκλαΐκευσης δυσνόητων εννοιών που διαπερνά τη δουλειά του. Εξαιτίας του αντικειμένου του, είναι αναγκασμένος σε ένα διαρκές πήγαινε-έλα ανάμεσα σε «σκληρές» επιστημονικές έννοιες και στη γεμάτη εντάσεις, απειλές και διωγμούς επαγγελματική και προσωπική καθημερινότητα των τριών επιστημόνων. Δεν είναι υπερβολή να ειπωθεί πως το διόλου τετριμμένο κατόρθωμα του συγγραφέα έγκειται ακριβώς στο γεγονός ότι ο αναγνώστης περνάει από τον έναν στον άλλον πόλο τελείως φυσιολογικά.

Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

Ένα ενδιαφέρον βίντεο για την άνοδο και την πτώση της (δυτικής) ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Περιέχει ίσως ορισμένες ανακρίβειες, αλλά η μεγάλη εικόνα είναι σωστή.

The rise and fall of the Roman Empire in 2 minutes! ✨

pic.twitter.com/WWGouc7Jwx