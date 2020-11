Πέρασαν 100 χρόνια από το 1920, που οι γυναίκες απόκτησαν δικαίωμα ψήφου στις ΗΠΑ, για να φθάσει μια γυναίκα, η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις, να δηλώσει: «Μπορεί να είμαι η πρώτη γυναίκα σε αυτή τη θέση, αλλά δεν θα είμαι η τελευταία».

Η ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Τι θα γίνει με την πορεία για το Πολυτεχνείο; Θα αναβληθεί για φέτος, όπως δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης; Θα γίνει με το έτσι θέλω, όπως απάντησαν το ΜέΡΑ25 και το ΚΚΕ; Ή μήπως θα γίνει ή δεν θα γίνει, όπως απάντησε με σαφήνεια ο κ. Τσίπρας («Σε μια περίοδο που ο βασικός κανόνας που πρέπει να τηρήσουμε όλοι είναι οι αποστάσεις, να μη συγκεντρωνόμαστε, θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας»);



Θεωρώ αυτονόητο ότι δεν πρέπει να γίνει η πορεία με τέτοια έξαρση της covid-19, και ότι υπεραρκεί μια κατάθεση στεφάνων με σχολαστική τήρηση των μέτρων προφύλαξης.



Πάντως, η διαφωνία μου με την πορεία είναι βαθύτερη και τη δημοσιοποίησα μαζί με άλλους πριν από 40 περίπου χρόνια. Αντιγράφω από ένα κείμενο που γράψαμε σχετικά πρόσφατα ο φίλος και συνάδελφος Πάνος Ερμείδης και εγώ: «Η πορεία στην αμερικανική πρεσβεία έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια της γραφικότητας. Τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός και υπουργοί της χώρας επισκέπτονται τις ΗΠΑ, τη στιγμή που υπογράφονται παντός είδους συμφωνίες με τις ΗΠΑ και συνυπάρχουμε σε διεθνείς οργανισμούς (για να μην αναφέρουμε ότι σε κρίσιμα θέματα ζητάει η χώρα την παρέμβασή τους), τη στιγμή που ξενιτεύονται στις ΗΠΑ για δουλειά ή σπουδές ακόμη και νέοι που διαδηλώνουν, η ΕΦΕΕ επιμένει σε μια ετήσια «αντιϊμπεριαλιστική» / αντιαμερικανική φιέστα, η οποία μόνο ορισμένα κομματικά επιτελεία αφορά. Οι καρικατούρες αυτές εκπαίδευσαν και εκπαιδεύουν γενιές με μια κουλτούρα του δήθεν, του ψεύδους και των συμβάσεων — φιλοαμερικανός το πρωί, αντιαμερικανός το βράδυ».



Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει, μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο «θα αναβληθεί» του κ. Χρυσοχοΐδη και το «να αναβληθεί». Ελπίζω ότι όλα τα κόμματα θα καταλάβουν ότι αυτές τις μέρες ο εχθρός δεν είναι ο ιμπεριαλισμός, αλλά η covid-19. Κρίσιμης σημασίας είναι η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει να το διπλοσκεφτεί: δεν μπορεί να καταγγέλλει την κυβέρνηση για τη διαχείριση της πανδημίας και συγχρόνως να συμμετέχει σε μαζική πορεία. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.





Η πορεία του Πολυτεχνείου δεν πρέπει να γίνει με τέτοια έξαρση της covid-19.

• • •



ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ

Πολλοί έγραψαν για τις αναχρονιστικές αντιδράσεις των συνδικαλιστών των εκπαιδευτικών στην ηλεκτρονική ψηφοφορία και την κατάργηση της αργίας για τις εκλογές.



Πολλοί, επίσης, επέκριναν την αμφισημία της ανακοίνωσης που εξέδωσε η έκτακτη Σύνοδος των πρυτάνεων των προτάσεων της κυβέρνησης για την πανεπιστημιακή φύλαξη και την ακαδημαϊκή αστυνομία.



Το μόνο που έχω να προσθέσω είναι μια ανεστραμμένη παράφραση της πρώτης πρότασης από την Άννα Καρένινα: Όλοι οι κακοί συνδικαλιστές (πρυτάνεις) μοιάζουν μεταξύ τους· κάθε καλός συνδικαλιστής (πρύτανης) είναι καλός με τον τρόπο του.

• • •

ΕΝΑΣ «ΚΟΙΜΙΣΜΕΝΟΣ» ΠΟΥ ΣΑΡΩΣΕ

Ο γιος ενός πωλητή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων θα αντικαταστήσει τον γιο ενός πάμπλουτου ρατσιστή στην προεδρία.



Ο «γηραλέος», «κοιμισμένος» Τζο Μπάιντεν,

κέρδισε το Κολέγιο των Εκλεκτόρων,

κέρδισε την πλειοψηφία των ψήφων,

ψηφίστηκε με περισσότερες ψήφους από κάθε άλλον υποψήφιο πρόεδρο,

γύρισε μάλλον 5 πολιτείες από ρεπουμπλικανικές σε δημοκρατικές,

κέρδισε με μεγαλύτερη διαφορά στη Rust Belt από εκείνη του Τραμπ το 2016.



Ό,τι και να λέγεται, ο Μπάιντεν αποδείχθηκε η καλύτερη (μοναδική;) υποψηφιότητα για να κερδίσουν οι Δημοκρατικοί· και ό,τι και να λέγεται, επίσης, πρόκειται για ολοκάθαρη νίκη.



Και, βεβαίως, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ξεφτίλα να χάνεις από έναν που εσύ χαρακτήρισες «κοιμισμένο», και δεν την ξεπλένει όση «νοθεία» κι αν επικαλεστείς.





Ο Τζο Μπάιντεν είναι ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ. Φωτ.: EPA

• • •



ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΛΑ ΣΤΑ ΧΑΜΗΛΑ

Κάποιος θα έλεγε ότι αυτή είναι η κατάληξη του Make America Great Again, ύστερα από 4 χρόνια «θριάμβων»· άλλος ότι πήρε τις ΗΠΑ από το Four Seasons και τις πήγε στο Four Seasons Total Landscaping· και άλλος ότι δείχνει το γενικευμένο μπάχαλο πέριξ του Τραμπ.



Γεγονός είναι ότι το επιτελείο του Τραμπ με επικεφαλής τον δικηγόρο του, Ρούντι Τζουλιάνι, κατέληξε να δώσει τη συνέντευξη τύπου στο πάρκινγκ της εταιρείας Four Seasons Total Landscaping, αντί για το πολυτελέστατο Four Seasons, ανάμεσα σε ένα κρεματόριο και ένα πορνομάγαζο, με τα μικρόφωνα μπροστά στην πόρτα του γκαράζ.



Δεν ήθελε πολύ: στήθηκε πανηγύρι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπλουζάκια κυκλοφόρησαν, τουρίστες και περαστικοί φωτογραφίζονται μπροστά στο Four Seasons Total Landscaping. Τέτοιο φινάλε για την «εποχή Τραμπ», ούτε ο καλύτερος επικοινωνιολόγος θα μπορούσε να το σκεφτεί.





Η συνέντευξη τύπου με τον Ρούντι Τζουλιάνι στο βήμα, το κρεματόριο και πορνομάγαζο, και ένα μπλουζάκι με τυπωμένη τη φίρμα Four Seasons Total Landscaping.

• • •

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΚΑΙ ΝΟΘΕΙΑ

Ο Ντ. Τραμπ έχει ξεσηκώσει το σύμπαν με τη νοθεία του εκλογικού αποτελέσματος λόγω της επιστολικής ψήφου. Παραμερίζω το γεγονός ότι δεν τεκμηρίωσε καν στοιχειωδώς τον ισχυρισμό του, για να αναφερθώ σε ένα ισχυρό αντεπιχείρημα.



Η συντηρητική και φιλοτραμπική δεξαμενή σκέψης (think tank), Heritage Foundation, επιχείρησε να αποδείξει ότι η νοθεία μέσω της επιστολικής ψήφου είναι ευρεία. Για τον σκοπό αυτό, συγκέντρωσε εκλογικά δεδομένα στην περίοδο 1982 – 1918.



Στο 36-ετές αυτό διάστημα εντοπίστηκαν μόνον 1.285 περιπτώσεις νοθείας σχετιζόμενες με την επιστολική ψήφο και την ψήφο με εξουσιοδότηση. Με άλλα λόγια, σε δύο περίπου δισεκατομμύρια ψήφους, η νοθεία αφορούσε ποσοστό 0,00007% — ένα εντελώς μηδαμινό ποσοστό, το οποίο είναι αδύνατον να επηρεάσει οποιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσμα.





Η νοθεία εξαιτίας της επιστολικής ψήφου είναι μηδαμινή.

• • •



ΗΠΙΑΤΕ; ΠΛΑΚΑ ΚΑΝΕΤΕ;

Μετά από μικρή σιωπή, αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση του Χέλμουτ Κολ στις 9 Νοεμβρίου 1989, στη Βαρσοβία όπου βρισκόταν για επίσημη επίσκεψη, όταν συνεργάτες του από τη Βόνη τού ανακοίνωσαν την πτώση του Τείχους του Βερολίνου.



— Διήγηση του Joachim Bitterlich, διπλωμάτη, συμβούλου του Χέλμουτ Κολ.





Το Τείχος του Βερολίνου είχε χωρίσει οικογένειες (αριστερά) και η γέφυρα Glienicke ή «γέφυρα των κατασκόπων» στην οποία ανταλλάσσονταν οι κατάσκοποι στον Ψυχρό Πόλεμο.

• • •

ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Μπορείς να ξεγελάς κάποιους συνεχώς, και όλους προσωρινά, αλλά δεν μπορείς να ξεγελάς όλους συνεχώς.

(αποδίδεται εσφαλμένα στον Αβραάμ Λίνκολν)