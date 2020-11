Τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους σκότωσαν μουσουλμάνους φοιτητές στο τμήμα Πολιτικών και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου της Καμπούλ στο Αφγανιστάν. Οι φοιτητές έχουν πρόσωπο, όνομα και ηλικία: Suhaila 22, Daoud 23, Rauf 23, Ali 24, Edris 23, Belal 20, Hanifa 22, Husna 23, Sara 24, Mariam 21, Marzia 21, Rahed 22, Madina 22.

ΑΙΣΘΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ

Ουδείς αλάνθαστος και υπεράνω κριτικής, άρα και ο κ. Σωτήρης Τσιόδρας. Από το σημείο αυτό, όμως, μέχρι την άξεστη επίθεση του βουλευτή Παύλου Πολάκη εναντίον του υπάρχει χαώδης απόσταση.



Ωστόσο, δικαιολογώ τον κ. Πολάκη: δεν έχει την παραμικρή αίσθηση των μεγεθών.





Η «αποδόμηση» του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα εντάσσεται πλέον στην αντιπολιτευτική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ.

• • •



29 ΝΕΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ, 705 ΣΥΝΟΛΙΚΑ





Yes, 'n' how many deaths will it take 'til he knows

That too many people have died?

The answer, my friend, is blowin' in the wind

The answer is blowin' in the wind

— Μπομπ Ντύλαν, «Blowin' in the Wind», 1962

• • •



ΔΥΟ ΚΟΣΜΟΙ

Η χθεσινή σύντομη δήλωση του Ντ. Τραμπ στον Λευκό Οίκο χαρακτηρίστηκε ως η πιο διχαστική και καταστροφική ομιλία Αμερικανού προέδρου.



«Αν μετράτε τις νόμιμες ψήφους, κερδίζω εύκολα. Αν μετράτε τις παράνομες ψήφους, επιχειρούν να κλέψουν τη νίκη από εμάς... Δεν μπορεί μια εκλογή να κλαπεί έτσι», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, δίχως να παρουσιάσει την παραμικρή απόδειξη.



Η δημοσιογράφος Amanda Carpenter συνόψισε τη σύντομη εμφάνιση του Τραμπ. «Απόψε...όλοι θα θυμόμαστε τον Τραμπ όπως παρουσιάστηκε αυτή τη μνημειώδη στιγμή. Ως φλύαρος, ασυνάρτητος, συνωμοσιολόγος. Το μεγαλύτερο προεδρικό αίσχος».





Ο Ντ. Τραμπ μιλάει στον Λευκό Οίκο την 5η Νοεμβρίου 2020. Φωτ.: EPA



Ως μέτρο σύγκρισης, η ομιλία του μακαρίτη Τζον Μακ Κέιν στους οπαδούς του, μετά την ήττα του από τον Μπάρακ Ομπάμα, είναι ένα μάθημα υψηλού δημοκρατικού, πατριωτικού ήθους και πολιτισμού.

Watch John McCain’s notable concession speech from the 2008 election pic.twitter.com/FcUc48IDDe — NowThis (@nowthisnews) November 5, 2020

• • •



ΟΧΙ ΣΕ ΕΜΑΣ

Στις 2 Νοεμβρίου, οι Financial Times δημοσίευσαν άρθρο στο οποίο ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, «κατηγορούνταν ότι στιγματίζει, για προεκλογικές σκοπιμότητες, τους Γάλλους μουσουλμάνους, ακόμη χειρότερα, ότι συντηρεί ένα κλίμα φόβου και υποψίας απέναντί τους».



Ο Γάλλος πρόεδρος απάντησε άμεσα με μια μακροσκελή «επιστολή προς τη σύνταξη».



Για μια ακόμη φορά το τελευταίο 15-μερο, ο Μακρόν επανέλαβε τον πυρήνα της θέσης του: Η Γαλλία δεν αγωνίζεται εναντίον του Ισλάμ, «ποτέ εναντίον μιας θρησκείας»· αγωνίζεται εναντίον «της ισλαμιστικής αυτονόμησης, εναντίον του σκοταδισμού, του φανατισμού, του βίαιου εξτρεμισμού. Λέμε: Όχι σε εμάς.»



Τελικά, η εφημερίδα απέσυρε το άρθρο από το σάιτ της.



Μένει να καταλάβουν και όσοι δικοί μας έχουν κάνει επάγγελμα το μένος κατά των μουσουλμάνων ότι η θέση αυτή του Γάλλου προέδρου είναι η μόνη που πραγματικά συσπειρώνει δίχως να διαχέει μίσος στην κοινωνία, και η μόνη που στοχεύει εκεί ακριβώς που πρέπει να εστιάσουν την πάλη τους οι δυτικές κοινωνίες.

A letter from Emmanuel Macron, President of France: ‘Let us not nurture ignorance, by distorting the words of a head of state.’ https://t.co/UC5mwUEaZ4 — Financial Times (@FinancialTimes) November 4, 2020

• • •

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, στις 07.11.1917 ξεκίνησε η «Οκτωβριανή Επανάσταση», ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του προηγούμενου αιώνα. Κορυφαίες φυσιογνωμίες της υπήρξαν ο Βλαντίμιρ Ιλίτς Λένιν και ο Λέων Τρότσκι στους οποίους άρεζε η γραβάτα.

«Πολιτική είναι η διαχείριση των συμβόλων», είχε πει ο Φρανσουά Μιτεράν, αλλά μερικοί ξεχείλωσαν τη ρήση του.



Λένιν και Τρότσκι είχαν να κάνουν μια επανάσταση, και δεν μπορούσαν να ασχολούνται με τις γραβάτες. Απεναντίας, αν δεν έχεις να πεις τίποτα ουσιαστικό, καθιστάς το ασήμαντο μείζον στοιχείο της πολιτικής σου.





Λένιν και Τρότσκι επαναστάτες μεν, γραβατωμένοι δε.

• • •



ΔΑΣΚΑΛΕ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΣ

Υπόδειξη της αμερικανικής πρεσβείας στο Αμπιτζάν της Ακτής του Ελεφαντοστού: «Οι ΗΠΑ καλούν τους ηγέτες της Ακτής του Ελεφαντοστού να επιδείξουν την προσήλωσή τους στις δημοκρατικές διαδικασίες και στο κράτος δικαίου».



Αν έχουν χιούμορ, οι ηγέτες της χώρας θα μπορούσαν να απαντήσουν ευγενικά: «Η προσήλωσή μας σε όσα ζητάτε, κύριε πρέσβη, είναι δεδομένη. Τη διδαχθήκαμε από τον ηγέτη σας την τελευταία τετραετία, όσες δε απορίες είχαμε τις λύσαμε σε τούτες τις εκλογές. Ο πρόεδρος σας είναι και θα παραμείνει ο πολιτικός μας φάρος».

• • •

ΕΝΑΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Πέθανε σε ηλικία 83 ετών ο φημισμένος φωτογράφος του περιοδικού Rolling Stone, Baron Wolman (25 Ιουνίου 1937 – 2 Νοεμβρίου 2020).





«Με τον μεγαλύτερο ευρυγώνιο φακό που διέθετα τότε — ίσως μόνον 24mm— επιχείρησα να συλλάβω το αίσθημα άνω των 300.000 νέων που μαζεύτηκαν ειρηνικά για να χαρούν οι ίδιοι και τη μουσική. Φωτογραφία: Baron Wolman, Γούντστοκ, Αύγουστος 1969.

«Για να κάνω τον Φρανκ Ζάπα να χαλαρώσει του ζήτησα απλώς να είναι ο Φρανκ». Η φωτογραφία του Σαν Ρα έγινε εξώφυλλο στο Rolling Stone στις 19 Απριλίου 1969 (Φωτογραφίες: Baron Wolman). Ο Baron Wolman στο φεστιβάλ Γούντστοκ τον Αύγουστο του 1969 (Φωτογραφία: Bill Graham).