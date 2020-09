Ο Λεχ Βαλέσα μπροστά σε πανό της «Αλληλεγγύης».

40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ SOLIDARNOŚĆ

Χθες, 31 Αυγούστου, συμπληρώθηκαν 40 χρόνια από την ίδρυση της Solidarność (Αλληλεγγύης) στα ναυπηγεία του Γκντανσκ της Πολωνίας, του πρώτου ανεξάρτητου συνδικάτου σε χώρα του Συμφώνου της Βαρσοβίας, της οποίας αδιαμφισβήτητος ηγέτης της υπήρξε ο βραβευμένος με το Νόμπελ Ειρήνης 1983 και πρώτος δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος της χώρας (1990-1995), Λεχ Βαλέσα.

Σε μήνυμά της, η Άνγκελα Μέρκελ περιέγραψε το κίνημα της Αλληλεγγύης ως «ήρωες της ευρωπαϊκής ελευθερίας, που επηρέασαν και εμένα την ίδια».

Η πολωνική κυβέρνηση δεν εορτάζει την επέτειο. Γιατί; Διότι κανένας από τους νυν ηγέτες της χώρας, εξηγεί η Αν Άπλμπαουμ, δεν έπαιξε αξιοσημείωτο ρόλο ούτε τα έτη 1980-82 ούτε το 1989. Όπως οι κομμουνιστές πριν από αυτούς, ξαναγράφουν την ιστορία ώστε να εξυπηρετεί την πολιτική τους.

Σημειωτέον, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς, είχε γράψει ένα βιβλιαράκι εκπληκτικής πολιτικής οξύνοιας το 1981, υπό τον τίτλο «Η Πολωνία κι Εμείς», στο οποίο, μεταξύ άλλων εμβριθών αναλύσεων, προέβλεπε ότι ο σοσιαλισμός στην Πολωνία τελικά θα νικούσε: όντως, ύστερα από 9 χρόνια κατέρρευσε...





Βεβαίως, ο Ν. Κοτζιάς δικαιολογήθηκε με το εξής επιχείρημα: «Ήμουν στην Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ. Έγραψα κατ' εντολήν του κόμματός μου πράγματα, π.χ. για την Πολωνία, τα οποία ήταν ανοησίες». Πάντως, ευχή όλων είναι να απαλλαγεί από αυτό το κουσούρι.

Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ

Υπήρξε συνεχής αυξητική τάση των «μικτών» γάμων –δεξιοί με αριστερές, αριστεροί με δεξιές– τα τελευταία 70 χρόνια στη χώρα μας, κι αυτό αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι ο εμφύλιος απασχολεί μόνον τους ιδεολογικά μαγκούφηδες.

Την ευεργετική επίδραση των γάμων στο σπάσιμο των κοινωνικών στεγανών την έχουμε δει σε ανάλογες περιπτώσεις, λόγου χάριν, σε γάμους βλάχων με πόντιες, και αντιστρόφως. Κυκλοφορούν μάλιστα διάφορες ευτράπελες ιστορίες.

Φυσικά, θεωρώ ήσσονος σημασίας τις ενδοοικογενειακές πολιτικές διενέξεις. Όταν πλακώνονται για πολιτικά στο σπίτι, κατά κανόνα άλλα είναι τα αίτια. Όπως συχνά συμβαίνει και στα κόμματα.

ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν πλήθος προβλημάτων, είναι γεγονός. Ότι πρέπει να βελτιωθούν, ολοφάνερο. Ότι θα πρέπει να κοιτάμε προς το καλύτερο και όχι προς το χειρότερο, αυτονόητο.

Όσοι, όμως, τα συγκρίνουν με το Χάρβαρντ, το ΜΙΤ κ.λπ. προκειμένου να αποδείξουν τους ισχυρισμούς τους, καλό θα είναι στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους να συγκρίνουν ταυτόχρονα,

• εάν είναι δημοσιογράφοι, τις εφημερίδες τους με τους The New York Times και την Washington Post,

• εάν είναι μπασκετόφιλοι, τις ομάδες τους με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς και τους Γουόριορς,

• εάν είναι επιχειρηματίες, τις επιχειρήσεις τους με την Apple και την Goldman Sachs,

κ.ο.κ.

Για να ξέρουμε πού πατάμε και πού πηγαίνουμε.

Εικόνες αμερικανικών πανεπιστημίων.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

Εντυπωσιακή χθεσινή πληροφορία από τα σημειώματα του Τζο Μπάιντεν: «Περισσότεροι αστυνομικοί πέθαναν από τον Covid-19 φέτος στις ΗΠΑ από όσους έχασαν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας».

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Β΄ΠΠ

Πολλοί θυμούνται την εισβολή των χιτλερικών στρατευμάτων στην Πολωνία την 1η Σεπτεμβρίου 1939. Μερικές μέρες αργότερα, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και λίγες άλλες χώρες κηρύσσουν τον πόλεμο στη Γερμανία.

Λιγότεροι θυμούνται ότι στις 17 Σεπτεμβρίου οι Σοβιετικοί εισέβαλαν επίσης στην Πολωνία, βάσει του Συμφώνου Μολότωφ - Ρίμπεντροπ που είχε υπογραφεί στις 23 Αυγούστου 1939.

Ελάχιστοι μάλλον θυμούνται ότι Γαλλία και Μ. Βρετανία είχαν δεσμευτεί να επιτεθούν στη Γερμανία εντός δύο εβδομάδων μετά από ενδεχόμενη επίθεσή της στην Πολωνία – άλλο η κήρυξη πολέμου και άλλο οι πολεμικές επιχειρήσεις.

Με όλα αυτά, το 1/3 της συνολικής διάρκειας του Β'ΠΠ πέρασε με συμμάχους τον χιτλερισμό και τον σταλινισμό.

Φωτογραφίες από την κοινή παρέλαση Γερμανών και Σοβιετικών στο Μπρεστ-Λιτόφσκ στις 22 Σεπτεμβρίου 1939.

Ο ΜΠΑΪΝΤΕΝ ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΑΡΕΝΤ

Το 1975 κάποιος 33χρονος γερουσιαστής, ονόματι Τζο Μπάιντεν, ζήτησε από τη Χάνα Άρεντ το κείμενο παρέμβασής της σε ένα φόρουμ.

Το άρθρο της Άρεντ δημοσιεύτηκε αργότερα με τίτλο «Home to Roost: A Bicentennial Address» στο The New York Review of Books (οι πληροφορίες από τη Samantha Rose Hill).