Γιώργος Μαρίνος, αυτός ο πολύ μεγάλος τραγουδιστής

Ένα τόμος με τίτλο “Too Fast To Live Too Young To Die: Punk And Post Punk Graphics 1976-1986”συγκεντρώνει πολλές από τις πιο χαρακτηριστικές αφίσες που συνόδεψαν την παρουσία των πιο επιφανών εκπροσώπων του πανκ, του post-punk και του new wave – από τους Pistols και τους Ramones μέχρι τους Blondie και τους Joy Division.