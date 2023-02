Τα πιο τρελά λήμματα της Wikipedia

Στη Wikipedia μπορείς να βρεις σχεδόν τα πάντα. Από το πώς διπλώνεις σε ειδικούς φακέλους το χαρτί της τουαλέτας στα ξενοδοχεία μέχρι μια λίστα με τα επερχόμενα αστρονομικά συμβάντα και το ποιοι πάπες υπήρξαν σεξουαλικά ενεργοί στη ζωή τους.

Το 2020, η Annie Rauwerda, μια 20άχρονη φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, ξεκίνησε μια σελίδα στο Instagram που την ονόμασε «Depths of Wikipedia». Εκεί ανέβαζε, και συνεχίζει να ανεβάζει, όλες εκείνες τις απρόσμενα ενδιαφέρουσες(;) πληροφορίες που βρίσκονται στα αβυσσαλέα βάθη της Wikipedia, θαμμένες κάτω από το ψηφιακό βάρος πιο χρηστικών πληροφοριών. Αυτών δηλαδή, κυρίως, που χρειάζονται τα παιδιά για τα τεστ τους στο σχολείο.

Ένας Χιμπατζής που πιθανότατα δεν πληκτρολογεί τον Άμλετ.

Το σύνδρομο της σκατοζωής είναι μια φράση που χρησιμοποιείται από γιατρούς στις ΗΠΑ και στη Μ.Βρετανία για να περιγράψουν το αποτέλεσμα που έχει στους ασθενείς ένα είδος φτώχιας ή διαταραχών που σχετίζονται με εξαρτήσεις.

Οι πληροφορίες που μοιράζεται η σελίδα δεν είναι ακριβώς πληροφορίες. Συχνά είναι απλά κομψά αστεία που κατάφερε κάποιος χρήστης ή κάποια χρήστρια να τα «περάσει» από τους ελέγχους της πλατφόρμας.

Για παράδειγμα μια πινακίδα πριν κλαπεί:

Μια τηλεόραση που δείχνει την αρχική σελίδα της Wikipedia με άθλια χρωματική ισορροπία:

Στατικός ηλεκτρισμός και γάτες:

Προς το χωριό Δονητής. Σλόγκαν: Το όνομα είναι η ψυχή μας!

Όλα αυτά είναι πραγματικοί σύνδεσμοι που υπάρχουν μέσα στη Wikipedia.

H Rauwerda ξεκίνησε τη σελίδα κατά τη διάρκεια της καραντίνας, όταν βαριόταν. Σήμερα έχει καταφέρει να έχει 1,1 εκατομμύρια followers στο Instagram, 745 χιλιάδες στο Twitter και… μόλις 162 χιλιάδες followers στο TikTok.

Η 23χρονη, πια, Annie έχει παρουσιάσει ένα workshop επεξεργασίας του περιεχομένου της Wikipedia, ενώ δίνει συχνά κωμικές παραστάσεις σε σχέση με τη σελίδα της.

Μια λίστα παιχνιδιών που δεν θα έπαιζε ο Βούδας.

Η εμπλοκή των ΗΠΑ στην αλλαγή καθεστώτων. Προειδοποίηση: το άρθρο μπορεί να είναι πολύ μεγάλο για να το διαβάσεις και να πλοηγηθείς άνετα.

Η Annie, πάντως, έχει σε πολύ μεγάλη εκτίμηση την Wikipedia και τον τρόπο λειτουργίας της. Σε συνέντευξή της στη Sarah Lehr από το site WKAR δήλωσε, μεταξύ άλλων:

«Νομίζω ότι η Wikipedia είναι ένα από τα πιο απίστευτα πράγματα που υπάρχει. Είναι εκπληκτικός ο τρόπος που διαχειρίζεται η ίδια το περιεχόμενό της και ο τρόπος που επιτρέπει τη δημοκρατική συζήτηση. Η Wikipedia έχει κάτι από το ήθος του πρώιμου ίντερνετ, προτού όλοι αυτοί οι επιχειρηματικοί γίγαντες αρχίσουν να αντλούν κέρδος από αυτό. Προφανώς έχει ανακρίβειες… Αλλά ο καλύτερος τρόπος για να εμπλακείς μαζί της είναι να μη διαβάζεις γενικά ανυποψίαστη».

