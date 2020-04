ADVERTORIAL

Από δημοφιλείς ταινίες που συζητούν όλοι, μέχρι τριλογίες και παραγωγές διάσημων σκηνοθετών -σίγουρα υπάρχουν μερικά κινηματογραφικά έργα που πάντα θέλατε να δείτε και ποτέ δεν είχατε τον χρόνο. Ακόμα και τις σειρές με τις πολλές σεζόν που οι περισσότεροι γνωρίζουν ήδη το φινάλε, ενδεχομένως να μην έχετε καταφέρει ακόμα να κάνετε ατελείωτο binge watching και να πάρετε μέρος στη συζήτηση.

Ωστόσο, οι νέες συνθήκες που προσωρινά απαιτούν να βρισκόμαστε στο σπίτι, δημιουργούν μία ιδανική στιγμή να λάβετε την κινηματογραφική και τηλεοπτική γνώση που πάντα θέλατε - ή απλά να απολαύσετε συνεχόμενα ταινίες δράσης χωρίς να έχετε τύψεις που ακυρώσατε κάποια βραδινή έξοδο.

Μπορείτε, λοιπόν, να πάρετε θέση στον καναπέ - μαζί με τα απαραίτητα snacks - και να απολαύσετε οποιοδήποτε κινηματογραφικό θέαμα μέσω του Android Tv app του Novaflix, δωρεάν για ολόκληρο τον πρώτο μήνα. Θα βρείτε πολλές αγαπημένες ταινίες on demand - όπως παραγωγές του 2018-2019 και σειρές που προβάλλονται ταυτόχρονα με την Αμερική - όπως και μία νέα πρεμιέρα κάθε μέρα.

Συγχρόνως, αν σκοπεύετε να επενδύσετε πραγματικά στο binge-watching, μπορείτε να βρείτε δεκάδες Box Sets ή lifestyle εκπομπές, ενώ κάθε μήνας έχει το δικό του αφιέρωμα στα Pop Up κανάλια του Novaflix. Ο Απρίλιος, είναι αφιερωμένος σε όλες τις ταινίες που ενέπνευσαν τον Quentin Tarantino για τη δημιουργία της βραβευμένης ταινίας Once upon a time... in Hollywood - ενώ η πρεμιέρα της ταινίας θα είναι διαθέσιμη στο Novaflix από τις 12 Απριλίου.

Όποιες κι αν είναι οι προτιμήσεις σας, μπορείτε να βρείτε σίγουρα το είδος που θα σας διασκεδάσει, καθώς το Novaflix καλύπτει όχι μόνο όλα τα είδη, αλλά και όλα τα ηλικιακά κοινά, έτσι ώστε να οργανώσετε το ιδανικό movie night για όλη την οικογένεια. Από το Χόμπιτ και τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, μέχρι 14 ταινίες από το σύμπαν του James Bond στο αφιέρωμα του Απριλίου, σίγουρα υπάρχει κάτι για όλα τα γούστα, είτε live την ώρα που προβάλλεται, είτε on demand. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά μπορεί οποιοσδήποτε να φτιάξει το δικό του προσωπικό προφίλ και να ορίζει τα αγαπημένα του, να συνεχίζει την ταινία από εκεί που την άφησε ή να βάζει υπενθύμιση για την ώρα έναρξής της. Όσο για τα μικρά της οικογένειας, υπάρχει η δυνατότητα να οριστεί γονικός έλεγχος για όποιον το επιθυμεί.

Όσο για τις σειρές που συζητούν όλοι και ακόμη δεν έχετε καταφέρει να δείτε, θα βρείτε από τους superheroes Watchmen, μέχρι τη τρίτη σεζόν του The Deuce, όπως και σειρές που κράτησαν την προσοχή του κοινού για πολύ καιρό - και πολλές σεζόν - από το Westworld, μέχρι το Walking Dead.

Καθώς το περιεχόμενο της υπηρεσίας Novaflix ανανεώνεται συνεχώς, μπορείτε να απολαύσετε τον πρώτο μήνα δωρεάν, χωρίς δεσμεύσεις, μέσω internet streaming από όπου κι αν βρίσκεστε. Ακόμα κι αν στο σπίτι δεν είστε μόνοι/ες και ο καθένας έχει διαφορετικά γούστα ή όρεξη, μπορείτε να παρακολουθήσετε διαφορετική ταινία ή σειρά από διαφορετικές συσκευές (laptop, PC, tablet ή smartphone) ή απλά να κατεβάσετε την εφαρμογή για Android TV στην τηλεόραση και να οργανώσετε διαφορετικά movie nights κάθε βράδυ, όσο μένετε σπίτι.