Η 14χρονη Jalaiah Harmon είναι ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα του TikTok κι αυτό χάρη στο «Renegade», τη viral χορογραφία που έχει δημιουργήσει, προκαλώντας διαδικτυακό πανικό.



Μάλιστα, η νεαρή TikToker εμφανίστηκε πριν λίγες μέρες στο NBA All-Star-Game κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος και συγκέντρωσε, για άλλη μια φορά, όλα τα βλέμματα πάνω της. Βέβαια, το συγκεκριμένο βίντεο συζητήθηκε για έναν ακόμη λόγος. Ο λόγος αυτός είναι ότι στο background φαίνεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να προσπαθεί να ακολουθήσει τις κινήσεις της Jalaiah.

Jalaiah, creator of Renegade, performs at the NBA All-Star Game! pic.twitter.com/w5qtYTrjeh