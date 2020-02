Αν και το YouTube δημιουργήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου του 2005, το πρώτο βίντεο στην πλατφόρμα ανέβηκε λίγους μήνες αργότερα, δηλαδή τον Απρίλιο του ίδιου έτος.



Με αφορμή, λοιπόν, τη συμπλήρωση 15 χρόνων από τη δημιουργία της συγκεκριμένης πλατφόρμας, που χαρακτηρίστηκε ως "Invention of the Year 2006" από το περιοδικό TIME, θυμόμαστε εκείνα τα βίντεο που ξεχώρισαν, συζητήθηκαν και εξακολουθούμε να τα βλέπουμε μέχρι και σήμερα. Ακολουθεί η λίστα:

1.

Το πρώτο βίντεο: Me at the zoo

Στις 23 Απριλίου του 2005, ο συνιδρυτής του YouTube, Τζαουέντ Καρίμ, ανέβασε ίσως το πιο σημαντικό βίντεο στην πλατφόρμα, δηλαδή το πρώτο. Αν και το site υπήρχε ήδη από τις 14 Φεβρουαρίου της ίδιας χρονιάς, το «Me at the zoo» έχει μείνει στην ιστορία και εξακολουθεί να συζητιέται μέχρι και σήμερα, γιατί θυμίζει σε όλους μας τις πολύ πρώιμες εποχές του YouTube.



2.

Ο σεισμός και το τσουνάμι στην Ιαπωνία το 2011

Σταδιακά, το YouTube, πέρα από ένα μέσο με διασκεδαστικό περιεχόμενο, έγινε και ειδησεογραφική πλατφόρμα, καθώς ολοένα και περισσότερα μέσα αποφάσιζαν να επενδύσουν εκεί. Το θέμα που απασχόλησε κυρίως το 2011 ήταν σίγουρα ο καταστροφικός σεισμός και το τσουνάμι στη βορειοανατολική Ιαπωνία (9,0 - 9,1 ρίχτερ).



3.

Το πρώτο βίντεο του Τζάστιν Μπίμπερ (με το οποίο έγινε σταρ)

Αν και σήμερα ο Τζάστιν Μπίμπερ είναι ένα από τα πιο γνωστά ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, το 2007 ήταν ακόμη σχεδόν άγνωστος. Όμως, το cover που ανέβασε στο YouTube με το τραγούδι "With You" του Chris Brown ήταν αρκετό για να γίνει viral και στη συνέχεια να τον προσεγγίσει ο Usher για να υπογράψει το πρώτο του συμβόλαιο.



4.

Gangnam Style

Το Gangnam Style του PSY, το οποίο ανέβηκε στις 15 Ιουλίου του 2012, ήταν μάλλον ο μεγάλος προπομπός της κορεατικής ποπ, που σήμερα γνωρίσει τεράστια επιτυχία παγκοσμίως. Μάλιστα, το συγκεκριμένο video clip, από τις 24 Νοεμβρίου του 2012 μέχρι και τις 11 Ιουλίου του 2017, ήταν το βίντεο με τις περισσότερες προβολές στην πλατφόρμα.



5.

Ο Will.I.am τραγουδάει για τον Ομπάμα

Η πολιτική χροιά του YouTube φάνηκε το 2008, όταν ο Will.I.am ανέβασε το παρακάτω βίντεο στο οποίο ακούμε διάφορα αποσπάσματα από ομιλίες του Ομπάμα. Βέβαια, παρόλο που οι στίχοι στο βίντεο προέρχονται από λόγια του πρώην Αμερικανού προέδρου, η πολιτική εκστρατεία που ακολούθησε ο Ομπάμα δεν είχε καμία εμπλοκή στην παραγωγή του βίντεο.



6.

Το Ice Bucket Challenge

Η πρωτοβουλία για το Ice Bucket Challenge το 2011 ξεκίνησε με σκοπό να ευαισθητοποιεί το κοινό γύρω από το ALS, δηλαδή τη νόσο της πλάγιας μυατροφικής σκλήρυνσης. Σε αυτό το challenge συμμετείχαν αρκετά πρόσωπα από τον κόσμο της πολιτικής και του επιχειρείν, όπως ο Μπαράκ Ομπάμα, ο Τιμ Κουκ και ο Μπιλ Γκέιτς.



7.

Το "Thriller" του Μάικλ Τζάκσον

Το video clip για το "Thriller" του Μάικλ Τζάκσον έχει πλέον μια ιστορία 37 χρόνων. Πρόκειται για ένα βίντεο-επανάσταση στο χώρο της μουσικής και του θεάματος. Μάλιστα, πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι το συγκεκριμένο κομμάτι απέκτησε μια νέα ώθηση χάρη στο YouTube και κατάφερε κατά κάποιον τρόπο να «αναγεννηθεί».



8.

Η online αυτοκτονία ενός Κινέζου vlogger (Το βίντεο έχει αφαιρεθεί)

Ένα από τα πιο ακραία βίντεο που ανέβηκαν ποτέ στο YouTube ήταν η online αυτοκτονία του Sun, ενός vlogger από την Κίνα. Ασφαλώς, όταν οι αστυνομικοί βρήκαν το νεκρό σώμα του νεαρού και την κάμερα ανοιχτή, κατέβασαν αμέσως το συγκεκριμένο βίντεο.



9.

Η παρουσίαση των super robots

Η αμερικανική εταιρεία Boston Dynamics, γνωστή για τη δημιουργία του BigDog, παρουσιάζει όλα τα νέα της ρομπότ με βίντεο στο YouTube. Μάλιστα, τα περισσότερα από αυτά τα βίντεο έχουν εκατομμύρια προβολές στην πλατφόρμα.



10.

Μια παρτίδα γκο με αντίπαλο την τεχνητή νοημοσύνη

Το 2016, μέσα από το κανάλι της DeepMind, μεταδόθηκαν αρκετές παρτίδες γκο (ένα στρατηγικό επιτραπέζιο παιχνίδι) ανάμεσα στον Lee Sedol (επαγγελματίας παίκτης γκο) και την τεχνητή νοημοσύνη. «Η τεχνητή νοημοσύνη της DeepMind είναι πραγματικά ανίκητη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κινέζος παίκτης.



11.

Despacito: ένα αξέχαστο video clip

Το Despacito ήταν ίσως ο λόγος που όλος ο κόσμος άρχισε να μαθαίνει και να χορεύει σε ρυθμούς ρεγκετόν. Σήμερα, έχει πάνω από 6,5 δισεκατομμύρια προβολές, ενώ το 2018 κατάφερε να ξεπεράσει την επιτυχία δύο επίσης πολύ γνωστών τραγουδιών, δηλαδή του "See You Again" των Wiz Khalifa και Charlie Put αλλά και το "Shape of You" του Ed Sheeran.



12.

Το ντιμπέιτ Τραμπ-Κλίντον

Το ντιμπέιτ του 2016 ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμο και τη Χίλαρι Κλίντον το είδαν περισσότεροι άνθρωποι μέσω YouTube παρά μέσω τηλεόρασης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, οι θεατές που επέλεξαν τους τηλεοπτικούς τους δέκτες για να παρακολουθήσουν αυτό το ντιμπέιτ ανήλθαν στα 66,5 εκατομμύρια, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός για το YouTube άγγιξε τα 124 εκατομμύρια.



13.

Kony 2012: Ένα ντοκιμαντέρ που ξεχώρισε

To Kony 2012, ένα ντοκιμαντέρ που δημοσιεύθηκε το 2012, ήταν μια παραγωγή των "Invisible Children", μιας οργάνωσης που είχε ως σκοπό την προώθηση των δραστηριοτήτων του joseph Kony, του ανθρώπου που ηγήθηκε του Στρατού Αντίστασης του Κυρίου (Lord's Resistance Army) στην Ουγκάντα.

14.

PewDiePie: O YouTuber με τους περισσότερους subscribers.

Ο PewDiePie είναι ένα από τα πρόσωπα που έχουν ταυτιστεί με την κουλτούρα του YouTube, που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Ο Σουηδός YouTuber, που το κανονικό του όνομα είναι Felix Arvid Ulf Kjellberg, έφτασε το ένα εκατομμύριο συνδρομητές το 2012, ενώ στις 6 Σεπτεμβρίου του 2015 έφτασε τις 10 δισεκατομμύρια προβολές.



15.

Baby shark: Το χιτ των παιδιών

Ποιος είπε ότι τα παιδικά τραγούδια δεν μπορούν να κατακτήσουν τον κόσμο της μουσικής και του YouTube; Απόδειξη αυτού είναι το Baby Skark, το οποίο μάλιστα έφτασε και στο Billboard Hot 100.

Με πληροφορίες από Corriere della Sera