ADVERTORIAL

Κάθε ένας από εμάς είναι μοναδικός. Το ίδιο και κάθε μας απλή και καθημερινή συνήθεια. Όπως μία βόλτα στο super market.

Καθώς οι ανάγκες μας αλλάζουν συνεχώς, όπως και ο κόσμος γύρω μας, χρειαζόμαστε υπηρεσίες και προϊόντα που θα ανταποκρίνονται σε αυτές ανά πάσα στιγμή. Έτσι, ακόμα και τα ψώνια στο super market γίνονται μία εντελώς προσωπική υπόθεση – οι προτιμήσεις του καθενός είναι ξεχωριστές, όπως και οι ανάγκες του. Επιπλέον, ζούμε σε έναν ψηφιακό κόσμο, όπου χρειαζόμαστε τη δυνατότητα να πραγματοποιούμε τις αγορές μας εύκολα και γρήγορα, από όπου κι αν βρισκόμαστε.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος φροντίζει να δημιουργεί αυτή την ξεχωριστή αγοραστική εμπειρία για όλους, είτε στα φυσικά της καταστήματα, είτε online. Με πολύ απλές κινήσεις, μπορεί κανείς να λαμβάνει στο email του προσφορές μόνο για εκείνον - προσφορές που ανταποκρίνονται στις δικές του προσωπικές ανάγκες και ενεργοποιούνται με ψηφιακό τρόπο. Εμείς δοκιμάσαμε να πραγματοποιήσουμε το δικό μας αγοραστικό ταξίδι στη νέα υπηρεσία της ΑΒ Plus, για να πάρουμε μία γεύση από όλα όσα μας προσφέρονται.

Με αφορμή τον ερχομό των γιορτών, κάναμε την καθιερωμένη e-επίσκεψη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του αγαπημένου μας super market, αυτή τη φορά για να βρούμε όλα όσα χρειαζόμαστε για ένα μικρό, pre-Xmas γιορτινό τραπέζι για τους φίλους μας. Στο ab.gr - ή στο νέο AB app-, ανακαλύψαμε προϊόντα και κατηγορίες, αλλά και τις αποκλειστικές προσφορές με επιπλέον πόντους, μόνο για εμάς, από την κάρτα AB Plus. Πρόκειται για ένα ακόμη προνόμιο της AB Plus, που ήρθε για να μείνει και «καταφθάνει» κάθε 15 μέρες στο email μας. Αφορά σε αποκλειστικές προσφορές, για τον κάθε πελάτη της ΑΒ, ξεχωριστά, για έξι αγαπημένα προϊόντα, που αποτελούν μέρος των προτιμήσεων και των αγοραστικών συνηθειών, με επιπλέον AB Plus πόντους.

Εμείς, παρότι είχαμε στα χέρια μας την κάρτα AB Plus, δεν αποκτήσαμε πάρα πρόσφατα «πρόσβαση» στις προσωπικές μας προσφορές. Ακολουθήσαμε, λοιπόν, την εξής απλή διαδικασία: νέο λογαριασμό εδώ και στην επόμενη οθόνη, το μόνο που είχαμε να κάνουμε ήταν απλά να συμπληρώσουμε τα στοιχεία της κάρτας μας συνδέοντας έτσι την κάρτα με το νέο λογαριασμό μας. Οι λάτρεις του νέου ΑΒ app μπορούν εναλλακτικά να δημιουργήσουν από εκεί το λογαριασμό τους και να συνδέσουν την κάρτα τους.

Για εσάς που έχετε ήδη λογαριασμό με συνδεδεμένη την AB Plus κάρτα σας, αλλά δε λαμβάνετε τις προσωπικές σας προσφορές, είστε ένα κλικ μακριά. Συνδέεστε στον λογαριασμό σας στο ab.gr, επιλέγετε διαχείριση λογαριασμού, κάνετε κλικ στην επιλογή Εξατομικευμένο Περιεχόμενο και επιλέγετε να λαμβάνετε τις προσωπικές σας προσφορές στο email σας.

Αν πάλι δεν είστε κάτοχος της κάρτας AB Plus μπορείτε να την εκδώσετε άμεσα και γρήγορα online, πραγματοποιώντας την εγγραφή σας εδώ. Αφού πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ ψηφιακής ή φυσικής κάρτας και με τη δεύτερη επιλογή, να συμπληρώσετε τη διεύθυνσή σας, όπου θα σας αποσταλεί. Εναλλακτικά, μπορείτε να την εκδώσετε μέσω του νέου AB app ή στα kiosks των καταστημάτων ΑΒ.

Αφού αποκτήσετε πρόσβαση στον λογαριασμό, μπορείτε να ενημερώνετε τα στοιχεία και τις προτιμήσεις επικοινωνίας του λογαριασμού σας όποτε το θελήσετε, μέσω του ab.gr ή του AB app. Επιπλέον, μπορείτε να ενεργοποιείτε τις προσωπικές σας προσφορές για να είναι διαθέσιμες προς εξαργύρωση ανά πάσα στιγμή, για την επόμενη σας επίσκεψη στα καταστήματα ή στο ηλεκτρονικό κατάστημα ΑΒ. Και φυσικά, να παρακολουθείτε τις αποδείξεις και τους πόντους AB Plus, καθώς και τους πόντους που υπολείπονται για την επόμενη επιταγή έκπτωσης 6€. Μην ξεχνάτε κάθε φορά που συγκεντρώνετε 200 πόντους AB Plus κερδίζετε επιταγή έκπτωσης 6€ για τις επόμενες αγορές σας.

Ουσιαστικά, η ΑΒ έχει φροντίσει ώστε ολόκληρο το αγοραστικό μας ταξίδι - και με τη νέα υπηρεσία AB Plus - να γίνεται εύκολα και γρήγορα, με απλές κινήσεις. Από όπου κι αν βρισκόμαστε, για οτιδήποτε χρειαζόμαστε, η AB Plus κάρτα είναι εδώ για εμάς. Για όλους και για τον καθένα ξεχωριστά.