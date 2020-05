Τα αρχεία του «01». Δηλαδή ένα δωμάτιο με περιοδικά! That's all. Oύτε ίντερνετ, ούτε καν κομπιούτερ. Ανεμιστήρας και όχι εξαερισμός. Τίτλοι που τέλειωσαν -διακρίνω: Globe, Evenement, Village Voice, Newsweek, Interview, Life, NME, Vibe, Seven, FHM... Ούτε δορυφορική τηλεόραση εννοείται. Για να μάθω κάτι, πρέπει να ξεροσταλιάζω στο περίπτερο της Ομόνοιας, ρισκάροντας σε ποιό τίτλο θα παίξω τα ρέστα μου. (Απαγορεύεται το ξεφύλλισμα).