In the mood for Love

Αυτή τη σκηνήαπό το In the mood for Love, με το ρεμβαστικό πήγαινε-έλα της κάμερας στον τοίχο που χωρίζει τους δύο εραστές, τη σκέφτομαι συχνά. Είναι στενάχωρη (τα ντουβάρια εντέλει τους χωρίζουν), είναι σαν εικόνα ονείρου μεταξύ ρεύσης και δακρύων, κι έχει αυτό το γατίσιο τραγούδι της Ζhou Xuan, με τον τιτλο «Ολάνθιστη» ―ό,τι πρέπει για να σπάσει μια καρδιά κουρασμένη.

Υπάρχουν ένα σωρό στοιχεία για την Ζhou Xuan (1918 - 1957) στο διαδίκτυο, αυτή τη μεγάλη κινέζα ντίβα, που έδρασε πριν και μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όπως και πολλά τραγούδια της στο κλίμα της «Ολάνθιστης»: σχεδόν εκτυφλωτικά.

Διαλέγω να ακούσουμε το «Φοίνικες που πετούν μαζί» γιατί μού θυμίζει κάτι στίχους που αναφέρει ο Λορεντζάτος ( στο Τετράστιχο του Χαίλντερλιν):

Τις διαβατάρικες μην τουφεκάς αγριόχηνες

Ασ' τες να φύγουν κατά το βοριά.

Σα ρίξης τουφεκιά, τουφέκα το ζευγάρι

Μην αποχωριστούν τα δυό πουλιά

Είναι κι οι στίχοι αυτοί κινέζικοι. Του Σεν Χσουν, ποιητή του 9ου αιώνα.