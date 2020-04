«Σε ποιες χώρες είναι πιο ασφαλείς οι πολίτες απέναντι στον κορωνοϊό;» ρωτάει σε χθεσινό δημοσίευμά της η Deutsche Welle. Για να δώσει την απάντηση: «H Γερμανία είναι η ασφαλέστερη χώρα στην Ευρώπη», επικαλούμενη την έρευνα κάποιου «Deep Knowledge Group», το οποίο τοποθετεί τη Γερμανία στην πρώτη θέση και την Ελλάδα στην 30ή μεταξύ 33 ευρωπαϊκών χωρών.



Σε πολλές άλλες περιπτώσεις ίσως κανείς δεν θα παραξενευόταν, διαβάζοντας μια έρευνα που τοποθετεί την Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις. Όμως στο θέμα της αντιμετώπισης του κορωνοϊού η Ελλάδα μέχρι τώρα τα έχει πάει αρκετά καλά, με καλύτερα αποτελέσματα από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, και από τη Γερμανία. Αυτός είναι και ο λόγος που πάρα πολλοί Έλληνες οι οποίοι βρίσκονταν σε άλλες χώρες της Ευρώπης, προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να επιστρέψουν στην Ελλάδα, όπου ένιωθαν πιο ασφαλείς.

Το δημοσίευμα της Deutsche Welle επικαλείται ως πηγή «αποκλειστικό ρεπορτάζ του Spiegel» που δημοσιεύει την έρευνα κάποιου «think tank», όπως το αποκαλεί, που υποστηρίζει ότι η Γερμανία είναι η ασφαλέστερη χώρα στην Ευρώπη την εποχή του κορωνοϊού και η δεύτερη πιο ασφαλής χώρα σε όλο τον κόσμο, μετά το Ισραήλ.

Με την πρώτη ματιά γεννώνται μερικές εύλογες απορίες. Πώς είναι δυνατόν η Γερμανία, που έχει πιο πολλούς νεκρούς από την Ελλάδα ανά εκατομμύριο πληθυσμού, να είναι τριάντα θέσεις πιο ψηλά από την Ελλάδα;

«Η Γερμανία δεν έχει περισσότερους θανάτους από την Ελλάδα και ως ποσοστό, ανάλογα με τον πληθυσμό;» ρωτήσαμε τον συντάκτη του άρθρου της Deutsche Welle, ο οποίος απάντησε: «Ναι. Αλλά η έρευνα λαμβάνει υπόψη και άλλα κριτήρια, όπως οι νοσοκομειακές κλίνες, όπου η Ελλάδα προφανώς υστερεί». Πράγματι, αλλά αυτό δεν συνιστά μεγαλύτερη επιτυχία, όταν με τόσα λίγα μέσα, μετά από 10ετή κρίση και μνημόνια που επέβαλαν στην Ελλάδα, με μείωση δαπανών στην υγεία, καταφέρνει να έχει λιγότερους θανάτους από την πανίσχυρη Γερμανία;



Διαβάζοντας παρακάτω, βλέπεις τα κριτήρια που υποστηρίζουν ότι διαμόρφωσαν αυτό το αποτέλεσμα: «Στην έρευνά τους οι αναλυτές του think tank έλαβαν υπόψη τους πολλά και διαφορετικά κριτήρια, όπως τον χρόνο ισχύος των περιοριστικών μέτρων, τους αριθμούς παραβίασής τους, το εύρος της απαγόρευσης μετακινήσεων, τη μαζικότητα διαγνωστικών τεστ αλλά και τη διαθεσιμότητα νοσοκομειακών κλινών». Καμία αναφορά στις ανθρώπινες ζωές. Περίεργος τρόπος μέτρησης, είναι αλήθεια.



«Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες στην Ευρώπη, η Γερμανία έχει την καλύτερη κατάταξη ως προς την ασφάλεια και τη σταθερότητα ενώ και σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις όσον αφορά τη διαχείριση της κρίσης» αναφέρει ο συνιδρυτής του DKG, Ντιμίτρι Καμίνσκι, όπως μας πληροφορούν Deutsche Welle και Spiegel.



Στα social media δεν ήταν λίγοι αυτοί που έσπευσαν να αναπαραγάγουν το δημοσίευμα, όπως ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης. Φυσικά την είδηση αναπαρήγαγαν και τα ελληνικά ΜΜΕ, αφού πηγή ήταν το γνωστό περιοδικό Spiegel.

Ποιος είναι όμως ο κ. Καμίνσκι και το φερόμενο ως think tank που ισχυρίζεται ότι έκανε την έρευνα, παρότι άγνωστο στον χώρο της ερευνών κοινής γνώμης;



Όπως αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα του, το «Deep Knowledge Group» είναι ένα fund το οποίο ίδρυσε ο Ρώσος Ντιμίτρι Καμίνσκι, ο οποίος εμφανίζεται σε πλήθος δημοσιευμάτων ως ειδικός σε θέματα μακροζωίας. Άλλωστε και η ιστοσελίδα της εταιρείας του αναφέρει κι αυτή ότι δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον τομέα της μακροζωίας.

Το χαρτοφυλάκιο της «Deep Knowledge Group», σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία, περιλαμβάνει και μία «διαπλανητική» εταιρεία, η οποία περιγράφεται ως «εταιρεία διαστημικής ανάπτυξης, με έδρα τη Silicon Valley, που στοχεύει να καταστήσει τον παγκόσμιο διαστημικό τομέα πιο προσβάσιμο και ελκυστικό». Τμήμα των δραστηριοτήτων της «διαπλανητικής» είναι, πάντα σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, και το πρόγραμμα... SPOCK (Space Program Ontologically Computed Knowledge).

Σε δημοσίευμα του Forbes αναφέρεται ότι ο Ντιμίτρι Καμίνσκι, το καλοκαίρι του 2017, ήταν «εμπειρογνώμονας μακροζωίας», συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος στο fund Deep Knowledge Ventures με έδρα το Χονγκ Κονγκ, το οποίο «έχει υποστηρίξει κορυφαίες εταιρείες με επίκεντρο τη μακροζωία, όπως την Insilico Medicine». Ο Καμίνσκι έχει επίσης προκηρύξει... «ένα βραβείο ενός εκατομμυρίου δολαρίων σε όποιον σπάσει το ρεκόρ μακροζωίας», που είναι τα 122,5 έτη.

Στις 8 Απριλίου, στην εφημερίδα Times of Israel, η δημοσιογράφος Simona Weinglass έγραψε ότι ενώ η αστυνομία κυνηγάει τους πολίτες για διασπορά fake news για τον κορωνοϊό, ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναρτά παραπλανητικές αναρτήσεις στο λογαριασμό του στο Facebook.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, την περασμένη Δευτέρα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δημοσίευσε στη σελίδα του στο Facebook ότι το Ισραήλ είναι στην πρώτη θέση στην καταπολέμηση του κορωνοϊού. Δημοσίευσε μάλιστα και ένα γράφημα που έδειχνε ότι την περασμένη εβδομάδα, το Ισραήλ είχε πραγματοποιήσει τα περισσότερα τεστ ανά εκατομμύριο ανθρώπους από οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο.

Αυτό που δεν ανέφερε όμως, σύμφωνα με τους Times of Israel, είναι ότι το διάγραμμα που ανάρτησε αφορούσε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Εάν είχε συμπεριλάβει και τις προηγούμενες εβδομάδες στον υπολογισμό, το Ισραήλ θα ήταν πίσω από πολλές άλλες χώρες.



Μερικές μέρες νωρίτερα, στις 31 Μαρτίου, ο Νετανιάχου δημοσίευσε μια άλλη έρευνα στη σελίδα του στο Facebook, καθώς και στην επίσημη σελίδα του πρωθυπουργού, όπου ανάρτησε πάλι κι ένα γράφημα με τίτλο «Κατάταξη των ασφαλών χωρών για τον κορωνοϊό» που εμφάνιζε το Ισραήλ να είναι πρώτο μεταξύ των χωρών του κόσμου όπου θα ένιωθε κάποιος ασφαλής όσον αφορά την πανδημία του κορωνοϊού.



Το μόνο πρόβλημα: η πηγή του γραφήματος –λέει το δημοσίευμα–, η οποία «προέρχεται από τον ιστότοπο μιας εταιρείας που ονομάζεται "Deep Knowledge Group", την οποία ελάχιστοι είχαν ακουστά».



«Ποια είναι η Deep Knowledge Group;» ρώτησε ο Ισραηλινός δημοσιογράφος Neri Zilber στις 2 Απριλίου, αλλά κανείς δεν ήξερε.

This is one Netanyahu referenced: https://t.co/HPJf5idrYt



-Methodology not explained at all

-Point/ranking score unclear (what does 619 actually mean?)

-Israel (as Bibi told public) ahead of Singapore, Hong Kong, Taiwan

-But *Palestine* ahead of Luxembourg, Canada & SOUTH KOREA