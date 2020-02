Εμφανίστηκε για πρώτη φορά πέρσι στην Αθήνα των δεκάδων πλέον κινηματογραφικών φεστιβάλ, ειδικών προβολών και αφιερωμάτων που κρατούν σε εγρήγορση το σινεφίλ κοινό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, και αμέσως προκάλεσε αίσθηση. Το Athens Fashion Film Festival επιχειρεί να βρει το σημείο τομής όπου συναντιούνται ο κόσμος του κινηματογράφου και ο κόσμος της μόδας.

Εκτός όμως από το αμιγώς καλλιτεχνικό κομμάτι του, που φιλοδοξεί να προσελκύσει θαυμαστές και των δύο κλάδων, μια σειρά από ομιλίες, masterclasses, πάνελ και βέβαια σημαντικοί καλεσμένοι από το εξωτερικό και την Ελλάδα διευρύνει τις δράσεις του και αποτελεί σημείο συνάντησης για νέους ή ήδη καταξιωμένους σχεδιαστές, κινηματογραφιστές, καλλιτέχνες και εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας.



«Είμαστε το μοναδικό φεστιβάλ στην Ελλάδα που ασχολείται με το αυτόνομο κινηματογραφικό είδος των ταινιών μόδας» μας λέει η σκηνοθέτις-παραγωγός, ιδρύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια του Athens Film Festival, Νικόλ Αλεξανδροπούλου. «Ωστόσο είναι αναγκαίο να υπογραμμίσουμε, με αφορμή αυτήν τη διοργάνωση, ότι η τέχνη του κινηματογράφου είναι η τέχνη των δυνατών εικόνων, όπως και ο χώρος της μόδας, που, ως πολιτιστικό φαινόμενο και έκφραση αισθητικών νοημάτων, υπηρετεί αντίστοιχα τη δύναμη των εικόνων. Ήταν ζήτημα χρόνου, λοιπόν, οι δύο κόσμοι να συναντηθούν και να συνδημιουργήσουν» αναφέρει, συνοψίζοντας το στίγμα του φεστιβάλ.

Σε αυτό το Athens Fashion Film Festival θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε πώς διεθνείς κινηματογραφιστές προσεγγίζουν την κοινωνία, προσδίδοντάς της την αίγλη, το κύρος και τη διαχρονικότητα της δουλειάς τους. Κάπως έτσι πιστεύω ότι οι ιδέες μπορούν να γίνουν θεσμοί.



Μετά την περσινή πρεμιέρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, λοιπόν, το φεστιβάλ φέτος μετακομίζει για ακόμα ένα λαμπερό τριήμερο στο πρόσφατα ανακαινισμένο αμφιθέατρο της Τεχνόπολης με ένα διαγωνιστικό τμήμα που περιλαμβάνει 80 fashion films μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ.

Πώς πιστεύουν οι διοργανωτές ότι θα ταιριάξει ο βιομηχανικός χώρος της Τεχνόπολης με τη διακριτή αισθητική που οφείλει να φέρει ένα τέτοιο φεστιβάλ; «Ξεκινήσαμε από το Μέγαρο Μουσικής και φέτος αλλάξαμε "σπίτι". Αυτό που ρωτάτε θα το διαπιστώσουμε στην πράξη! Και ίσως, μετά από διάφορες δοκιμές, καταλήξουμε και σε μια πιο μόνιμη στέγη...».

Τα highlights της φετινής διοργάνωσης

Virtual Embalming

Με τίτλο «Όταν η ηθική συναντά την αισθητική», οι δράσεις της φετινής, δεύτερης διοργάνωσης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τρεις θεματικές που ξεχωρίζουν. Η πρώτη αφορά το διεθνώς hot topic του woman empowerment, δηλαδή της γυναικείας ενδυνάμωσης σε όλους τους καλλιτεχνικούς και επιχειρηματικούς τομείς, η δεύτερη την ηθική στη μόδα, ένα ζήτημα που επηρεάζει πλέον τον τρόπο που καταναλώνουμε και επιλέγουμε να αλληλεπιδρούμε με τη μόδα, ειδικά οι νεότερες γενιές, και η τρίτη την έννοια της στολής στο ντιζάιν, στην τέχνη και στην ποπ κουλτούρα.

Οι πρώτες δύο θεματικές θα προσεγγιστούν με τους αντίστοιχους κύκλους προβολών ταινιών μικρού μήκους και περιλαμβάνουν σχετικές ομιλίες και πάνελ (Κυριακή 16/2, 12:45-13:30 και Σάββατο 15/2, 12:45-14:15 αντίστοιχα), ενώ η τρίτη θα αναλυθεί μέσα από μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που αναμένεται να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του κοινού (Κυριακή 16/2, 19:00-19:45).



«Όταν ανοίξαμε την πλατφόρμα συμμετοχής, λάβαμε πάνω από 400 ταινίες» δηλώνει σχετικά η κ. Αλεξανδροπούλου. «Οι περισσότεροι δημιουργοί καθιερωμένων brands ή ανεξάρτητων παραγωγών έθιγαν κοινωνικά, πολιτιστικά και αισθητικά θέματα που καθόρισαν με κάποιον τρόπο τις θεματικές μας φέτος. Βεβαίως, είχαμε ασχοληθεί ήδη στο φεστιβάλ του 2019 με την ηθική στη μόδα και τη θέση της γυναίκας, το θέμα της ταυτότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Συνεχίζουμε να εμβαθύνουμε φέτος, βάζοντας καινούργια θέματα, "στολή, τάξη, αταξία", κι επίσης αναρωτιόμαστε αν οι influencers είναι οι μοντέρνοι φιλόσοφοι. Θεματικές που προέκυψαν αβίαστα ως τα κορυφαία θέματα που απασχολούν τον κόσμο από την Ανατολή ως τη Δύση. Θα τα κουβεντιάσουμε με ανθρώπους πολύ σημαντικούς στους τομείς τους».



Φυσικά, και φέτος ένα ολόκληρο section προβολών είναι αφιερωμένο σε short fashion films Ελλήνων δημιουργών. Πού βρίσκεται ποιοτικά και ποσοτικά η εγχώρια παραγωγή στον τομέα αυτό; «Πάει καλά, καλύτερα από πέρσι» απαντά η κ. Αλεξανδροπούλου. «Ελπίζω του χρόνου να προσθέσουμε ακόμα ένα βραβείο, το Best Greek Fashion Film. Γι' αυτό προσκαλώ όλους τους δημιουργούς να παρακολουθήσουν τις προβολές».

Disco



Μελετώντας το πρόγραμμα της διοργάνωσης, ξεχωρίζουμε επίσης μια συζήτηση που πρόκειται να γίνει ανάμεσα στην καλλιτεχνική της διευθύντρια και τον πρόεδρο της κριτικής επιτροπής, Rick Porras, σχετικά με το πώς το σινεμά δημιουργεί τάσεις στη μόδα και το αντίστροφο (Σάββατο 15/2, 19:00. 19:45). Τα σχετικά παραδείγματα, σύμφωνα με την κ. Αλεξανδροπούλου, είναι πολλά. «Από πού ν' αρχίσουμε; Έβαν Ρέιτσελ Γουντ, Κάρεϊ Μάλιγκαν και Kέιτι Πέρι. Ψάξτε τις στο red carpet μετά την κινηματογραφική διασκευή του "Μεγάλου Γκάτσμπι". Δείτε την πασαρέλα του Aλεξάντερ Μακουίν Spring/Summer 2012, μετά τη Nάταλι Πόρτμαν στον "Μαύρο Κύκνο". Προσέξτε πώς γυάλιζαν στις επιδείξεις τα μεταλλικά σέξι φορέματα μετά την επιτυχία της ταινίας "American Hustle"».



Ακόμα ένας καλεσμένος που θέλουμε να συναντήσουμε είναι, φυσικά, ο διάσημος fashion influencer Matthew Zorpas, ο Ελληνοκύπριος που κάνει θραύση στο Instagram ως πρότυπο digital marketing και έχει χαρακτηριστεί ο πιο καλοντυμένος άνδρας στη Βρετανία από το Esquire Magazine και ένας από τους πιο καλοντυμένους άνδρες του κόσμου από το GQ.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα προβληθεί η ταινία του Κωνσταντίνου Μενελάου «Make / Believe», ένα πρωτότυπο πορτρέτο του Zorpas, που μέσα σε 45' αποδομεί την εντυπωσιακή πρόσοψη και αποκαλύπτει τους μυστικούς πόθους πίσω από την ψηφιακή περσόνα του, ενώ προσπαθεί να αποκαλύψει τον άνθρωπο πίσω από το Instagram, διερευνώντας παράλληλα την αλήθεια πίσω από το ψέμα των social media και των influencers. Θα ακολουθήσει διάλογος ανάμεσα στον Zorpas, τον σκηνοθέτη και την Diane Pernet σχετικά με τον ρόλο του social media marketing στη βιομηχανία της μόδας, σε συντονισμό του Άλεξ Κάβδα, που θα ολοκληρωθεί με Q&A με το κοινό (Σάββατο 15/2, 20:45-21:20).

Πώς αποφάσισε ο Zorpas να εκθέσει την προσωπικότητά του για τις ανάγκες του φιλμ και πόσο διαφορετική ήταν αυτή η διαδικασία σε σχέση με την καθημερινή του έκθεση στα social media; Ο ίδιος σχολιάζει σχετικά στη LiFO: «Η κοινωνία έχει μετατοπιστεί από τον παγκόσμιο ιστό στα social media, από το κείμενο στην εικόνα και από την εικόνα στο βίντεο. Η ομάδα μου κι εγώ καταλάβαμε ότι το κοινό μας είχε την ανάγκη να δει κάτι περισσότερο από μια τέλεια δομημένη εικόνα. Ήθελαν να με ακούσουν να μιλάω, να με δουν να ετοιμάζομαι, να με δουν γυμνό (μεταφορικά και, ταυτόχρονα, κυριολεκτικά). Χωρίς καμία επιφύλαξη, προσκάλεσα το συνεργείο της ταινίας στον κόσμο μου. Ήταν η στιγμή να δώσω περισσότερα, να διδάξω, να εμπνεύσω, να αποδομήσω μια εικόνα και ένα brand που έχτιζα επί 8 χρόνια, τον Gentleman Blogger».

Ο Matthew Zorpas στο «Make / Believe»

Τι αναζητά η κριτική επιτροπή;

Όπως και πέρσι, τα συνολικά 13 Athens FFF 2020 Awards θα απονεμηθούν από εννιαμελή κριτική επιτροπή που αποτελείται από καταξιωμένους επαγγελματίες της μόδας, της τέχνης και των media, προεδρεύοντος του Rick Porras. O Αμερικανός κινηματογραφικός παραγωγός ξεκίνησε την καριέρα του δουλεύοντας για τον Ρόμπερτ Ζεμέκις σε ταινίες που περιλαμβάνουν από το Ο θάνατος σου πάει πολύ και τον Φόρεστ Γκαμπ μέχρι το Contact. Αργότερα έγινε συμπαραγωγός στην κινηματογραφική τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.

Συνολικά, έχει εργαστεί σε παραγωγές που έχουν κερδίσει 24 Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και δύο Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Επίσης, έχει βοηθήσει στο development ανεξάρτητων κινηματογραφικών παραγωγών με κοινωνική θεματική, συμμετέχει σε μια start-up που αναλαμβάνει διαμιντιακά πρότζεκτ τα οποία αναδεικνύουν την κινεζική κουλτούρα και μυθολογία, ενώ έχει υπάρξει λέκτορας στο USC Graduate School of Cinematic Arts, στο Stanford University και στο King's College London.

Τι θα αναζητήσει αυτός ο έμπειρος γνώστης της κινηματογραφικής βιομηχανίας ανάμεσα στις ταινίες του φεστιβάλ; «Για μένα, τα πάντα έχουν να κάνουν με το σενάριο και τους χαρακτήρες. Ακόμα κι αν πρόκειται για ταινίες που πρωτίστως φτιάχτηκαν για διαφημιστικούς σκοπούς, όλα πρέπει να μπλέκονται με οργανικό και ενδιαφέροντα τρόπο. Τα fashion films που συνδέονται με μια αλήθεια, μέσα από τους χαρακτήρες και τις ιστορίες τους, πάντα εξυψώνουν το μέσο» δηλώνει στη LiFO.

«Κατά τη γνώμη μου, τα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι αυτήν τη στιγμή πολύ σημαντικά, όπως επίσης και όλες οι όψεις της κοινωνίας και η διαδικασία της εκ νέου ανακάλυψης μιας ανθρωπότητας με έντονη αίσθηση της κοινότητας. Το συζητάμε εδώ και δεκαετίες, αλλά πρέπει να εκτιμάμε τον πλανήτη μας και όλα τα έμβια όντα. Το σινεμά, οι ταινίες, τα videogames, η λογοτεχνία, η τέχνη και η μόδα μπορούν και οφείλουν να βγουν μπροστά. Αυτές είναι θεματικές που λειτουργούν καλά στον κόσμο των fashion films και αν γίνονται με ειλικρίνεια, όχι με οπορτουνισμό και κυνισμό, έχουν μεγάλη δύναμη».



Mε αυτή την άποψη συμφωνεί κι ακόμα ένα μέλος της κριτικής επιτροπής, η θρυλική κριτικός μόδας και video journalist με έδρα το Παρίσι, Diane Pernet. Η Αμερικανίδα που έγινε γνωστή ως φωτογράφος και σχεδιάστρια μόδας τη δεκαετία του '80 και εξελίχθηκε σε δημιουργό και σκηνοθέτιδα ντοκιμαντέρ, ανιχνεύτρια ταλέντων, ιδρύτρια του πρώτου fashion blog το 2005 και του πρώτου φεστιβάλ στον κόσμο αφιερωμένου στη μόδα, την ομορφιά και το στυλ, πάντα ανήσυχη και σε επαφή με τις νεότερες εξελίξεις στους παραπάνω κλάδους, θεωρεί ότι αυτήν τη στιγμή οι «καυτές πατάτες» στη βιομηχανία των fashion films είναι η ανθρωπότητα, το diversity και η οικολογία.

Lo Siento Mi Amor

Έναρξη με Λούκα Γκουαντανίνο και 20 σχεδιαστές

«Κινηματογράφος και μόδα αποτελούν τις όψεις του σύγχρονου καλλιτεχνικού παρόντος. Πατούν στη στιγμή, αναζητούν την αιχμαλώτιση του "τώρα", αλλά ταυτόχρονα έχουν τα μάτια στραμμένα στο μέλλον. Σε αυτό το Athens Fashion Film Festival θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε πώς διεθνείς κινηματογραφιστές προσεγγίζουν την κοινωνία, προσδίδοντάς της την αίγλη, το κύρος και τη διαχρονικότητα της δουλειάς τους. Κάπως έτσι πιστεύω ότι οι ιδέες μπορούν να γίνουν θεσμοί. Βέβαια, ο Λούκα Γκουαντανίνο έχει διαφορετική άποψη. Τη μεσαίου μήκους ταινία που έχει σκηνοθετήσει με τίτλο "The staggering girl" και με την οποία ανοίγουμε το φεστιβάλ μας φέτος (εκτός διαγωνιστικού, φυσικά) τη θεωρεί μια αμιγώς κινηματογραφική ταινία. Εγώ θα προσθέσω, με αξεπέραστη αισθητική».

Έτσι περιγράφει η Νικόλ Αλεξανδροπούλου την επιλογή της φετινής ταινίας έναρξης του φεστιβάλ, την οποία υπογράφει ο σημαντικός Ιταλός auteur και σκηνοθέτης του «Να με φωνάζεις με το όνομά σου» και του πρόσφατου ριμέικ της «Suspiria». O Γκουαντανίνο συνεργάστηκε εδώ με τον οίκο Valentino, όμως η δημιουργία του δεν είναι διαφήμιση αλλά ένα αυτόνομο, μεσαίου μήκους κομψοτέχνημα. Για την πραγματοποίησή της δούλεψε με τον creative director του Valentino, Pierpaolo Piccioli, επιστρατεύοντας ονόματα όπως η Τζουλιάν Μουρ, ο Kyle MacLachlan, η Mia Goth και η KiKi Layne, ενώ τη μουσική της ταινίας υπέγραψε ο σπουδαίος Ryuichi Sakamoto.

Μια συγγραφέας σε δημιουργικό αδιέξοδο βυθίζεται σε ένα ενδοσκοπικό ταξίδι που θα τη φέρει από τη Νέα Υόρκη πίσω στη Ρώμη και το πατρικό της για μια επείγουσα συνάντηση με την ηλικιωμένη πια μητέρα της. Μετά την προβολή του στο πρόσφατο Φεστιβάλ Καννών και λίγο πριν από την παγκόσμια διανομή του, το «Staggering Girl» θα αποκαλυφθεί στο ελληνικό κοινό το βράδυ της Παρασκευής 14 Φεβρουαρίου, στο Αμφιθέατρο της Τεχνόπολης (ώρα έναρξης τελετής: 20.30).

Πριν από την προβολή της ταινίας θα πραγματοποιηθεί ένα σύντομο fashion performance σε επιμέλεια των Μιχάλη Πάντου και Νικόλ Αλεξανδροπούλου, στο οποίο θα συμμετέχουν 20 σχεδιαστές με μία δημιουργία ο καθένας τους (οι συμμετοχές περιλαμβάνουν ονόματα όπως ο Angelos Bratis, οι Deux Hommes, ο Vasilis Zoulias, η Orsalia Parthenis, οι Zeus N Dione και πολλοί ακόμα).



Δύο ακόμα προβολές που ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα του φεστιβάλ είναι το ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους «Divino Inferno: Rodin and the Gates of Hell» (Σάββατο 15/2, 17:45), όπου ο Bruno Avellian αφηγείται την άγνωστη ιστορία πίσω από τη δημιουργία του εμβληματικού έργου «Οι πύλες της Κολάσεως» από τον πατέρα της σύγχρονης γλυπτικής, Aύγουστο Ροντέν, και το «We Margiela» σε σκηνοθεσία Menna Laura Meijer (Κυριακή 16/2, 17:00), όπου η συνιδρύτρια Jenny Meirens αλλά και πολλά μέλη της δημιουργικής ομάδας του Maison Martin Margiela περιγράφουν τη μετεωρική άνοδο –και την παρ' ολίγον πτώση– του πλέον επιδραστικού fashion label της τελευταίας 20ετίας.

«Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο»

«Επέλεξα τη συγκεκριμένη ρήση του Ντοστογιέφσκι ως μότο του φεστιβάλ γιατί όντως πιστεύω ότι η ομορφιά, μέσα από την αφοπλιστική της δύναμη, την τρομακτική της διείσδυση, την ανατροπή και τη γαλήνη που προξενεί στα μάτια αυτού που έχει την ικανότητα να τη δει θα σώσει τον κόσμο» καταλήγει με αισιοδοξία η Νικόλ Αλεξανδροπούλου.

Reflection



Athens Fashion Film Festival 2020 - Όταν η ηθική συναντά την αισθητική

14-16/2

Αεριοφυλάκιο 1 - Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ», Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα στο www.athensfff.com

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην έντυπη LiFO