Mακροβούτια στις παγωμένες θάλασσες

Ο Paul Nicklen, Φωτογράφος της Χρονιάς του BBC Wildlife αλλά και influencer του Instagram σε «βυθίζει» στον κόσμο που αγαπά, επιλέγοντας τις πιο υποβλητικές φωτογραφίες του οι οποίες, υπό το πολικό φως, προσφέρουν στον θεατή μια νέα ματιά σε απίστευτα αλλά και απειλούμενα οικοσυστήματα.

Ο Nicklen συνδυάζει έξυπνα την τέχνη με την επιστήμη και οι τολμηρές αποστολές του τον οδηγούν σε παγωμένες θάλασσες όπου απαθανατίζει όλων των ειδών τα πλάσματα στο φυσικό τους περιβάλλον.

Μέσα από το έργο του έχουν προκύψει πρωτοφανή τεκμήρια για τη ζωή σπάνιων ειδών όπως η φώκια λεοπάρδαλη, η φάλαινα, η πολική αρκούδα, ο θαλάσσιος ελέφαντας και οι πιγκουίνοι.

Ένα συναρπαστικό και σημαντικό φωτογραφικό έργο για την άγρια ζωή που απεικονίζει το όραμα του Nicklen να αναζητά την αλήθεια και την αλλαγή μέσα από το έργο του για τη SeaLegacy, τη μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση που έχει ιδρύσει ο ίδιος μαζί με την Cristina Mittermeier.

Μπορείτε να βρείτε το βιβλίο εδώ.

To εξώφυλλο του βιβλίου. © Born to Ice by Paul Nicklen, published by teNeues, € 100, www.teneues.com