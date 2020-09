ADVERTORIAL

Του Χριστόφορου Μπρέλλη



Graphic Design: λογότυποι και γραμματοσειρές, brands, apps, εικονογράμματα και emoji, αφίσες, χάρτες και Instagram posts, βιβλία, σήματα και αισθητική, σημαίες, banners και περιοδικά. Η έννοια του σχεδιασμού (design) αποτελεί μια δομική και συνεχώς εξελισσόμενη πρακτική του σύγχρονου πολιτισμού – σε διαφορετικά πεδία και από πολλές ειδικότητες.



Στον τομέα της οπτικής επικοινωνίας, αναφέρεται ως γραφιστική, συγγενεύει με την επικοινωνία, τη διαφήμιση, οπτικοποιεί μια στρατηγική και δίνει όψη στα ψηφιακά μέσα. Όλα τους είναι δυναμικά επαγγελματικά πεδία στα οποία απαιτείται κατανόηση του ανθρώπινου παράγοντα, του παγκόσμιου περιβάλλοντος και των κατάλληλων μεθόδων, ώστε οι σχεδιαστικές προτάσεις να είναι εστιασμένες, καινοτόμες και αισθητικά άρτιες.



Στόχος του προγράμματος σπουδών στο Graphic Design είναι να παρέχει μια ισχυρή και πολύπλευρη βάση για την εξέλιξη των σχεδιαστών οπτικής επικοινωνίας. Το πρόγραμμα είναι διεπιστημονικό και εφαρμοσμένο: οι σπουδαστές αναπτύσσουν κριτική ικανότητα, εκφραστική και τεχνική γνώση και πολλαπλές δεξιότητες.



Τα μαθήματα κορμού άπτονται των βασικών εννοιών και πρακτικών, όπως αρχές της οπτικής επικοινωνίας (έντυπη και ψηφιακή), τυπογραφίας, ψηφιακών μέσων, branding και συσκευασίας, όπως και ιστορικά και σύγχρονα ζητήματα του σχεδιασμού. Παράλληλα, οι σπουδαστές παρακολουθούν ένα μεγάλο εύρος μαθημάτων, που περιλαμβάνουν στοιχεία από τις κοινωνικές επιστήμες, τα οικονομικά και το project management.

Εκεί έγκειται και το συγκριτικό πλεονέκτημα του προγράμματός: η επαφή με άλλα τμήματα του Αμερικανικού Κολλεγίου Eλλάδος, όπως του Visual Arts, History of Art, Communication, Management και Humanities, μεταξύ πολλών άλλων διαθέσιμων επιλογών. Όντας τμήμα της Σχολής Καλών και Παραστατικών Τεχνών Frances Rich, υπάρχει άμεση επαφή με τις καλές τέχνες, το θέατρο και τη μουσική, καθώς και κοινά μαθήματα ή/και επιλογής.



Μοναδικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι η παροχή δύο πτυχίων, αμερικανικού (το Κολλέγιο είναι αναγνωρισμένο από το NECHE) και βρετανικού (πιστοποιημένο από το Open University). Εντός του Deree, οι σπουδαστές μπορούν να παρακολουθήσουν και προγράμματα υποειδικότητας (Minor) – συχνή επιλογή φοιτητών ελληνικών πανεπιστημίων, με τη στήριξη προγράμματος από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μπορούν, επίσης, να συμμετάσχουν σε προγράμματα Study Abroad και πρακτικής άσκησης. H γλώσσα διδασκαλίας είναι τα αγγλικά, που τους προετοιμάζει για ένα διεθνοποιημένο πεδίο στη μάθηση και την εργασία.



Το διδακτικό προσωπικό είναι ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες σχεδιαστές, που διατηρούν στενή σχέση με την πρακτική του επαγγέλματος. Καλλιτέχνες, θεωρητικοί, computer experts και άλλοι ακαδημαϊκοί συμπληρώνουν την ομάδα διδασκαλίας που συμβάλλει στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εκπαίδευσης.



Το πρόγραμμα είναι σύγχρονο και δυναμικό, συνεχώς εξελισσόμενο και σε επαφή με τη διεθνή πρακτική στην εκπαίδευση και την επαγγελματική πρακτική. Το πρόγραμμα Graphic Design υποστηρίζεται από ένα ευρύ ακαδημαϊκό πλαίσιο, που συμβάλλει στην αρωγή της αντίληψης για τη σημαίνουσα βαρύτητα του σχεδιασμού για το σύγχρονο και μελλοντικό κόσμο. Ως αποτέλεσμα, οι απόφοιτοι είναι ικανοί να λειτουργήσουν στρατηγικά, μεθοδικά, εντός πλαισίου και να προτείνουν σχεδιαστικές λύσεις σύγχρονες, εφαρμόσιμες και δημιουργικές.



Οι απόφοιτοί μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο ή να προσχωρήσουν στην αγορά εργασίας, εντός και εκτός Ελλάδας.

Περισσότερα για το ακαδημαϊκό πρόγραμμα BA in Graphic Design στο Deree – The American College of Greece μπορείτε να βρείτε εδώ.

* Λόγω της πανδημίας, από τον Σεπτέμβριο, τα μαθήματα θα διεξάγονται σε έναν συνδυασμό και διαδικτυακών παραδόσεων και φυσικής παρουσίας. Με την παροχή περαιτέρω ψηφιακών εργαλείων και πλήρους υποστήριξης προς τους σπουδαστές, το εξάμηνο ήδη ολοκληρώθηκε με πλήρη επιτυχία. Το Κολλέγιο ακολουθεί όλα τα πρωτόκολλα του Υπουργείου Παιδείας και στηρίζει ανελλιπώς τη μαθησιακή διαδικασία.



* O Χριστόφορος Μπρέλλης είναι υπεύθυνος του προγράμματος BA in Graphic Design στο Deree – The American College of Greece.