Τι μαγικό συμβαίνει σε ένα αχαρτογράφητο νησάκι κάπου στο Αιγαίο; Δύο ανυποψίαστοι ξενομερίτες, ένας Γάλλος ευρωβουλευτής (Serge Requet Barville) και μία νεαρή οικονομολόγος (Μαργαρίτα Πανουσοπούλου), φτάνουν με καΐκι στο ειδυλλιακό Αρμενάκι και έρχονται σε επαφή με τον αλλόκοτο τρόπο ζωής και τις ανατρεπτικές ηθικές αξίες των κατοίκων του.

Τα λεφτά είναι ντεμοντέ και όχι μόνο... no banks, nοstreets, no cars, no rooms to let. Εκεί θα γνωριστούν με τον αλλοπρόσαλλο δάσκαλο (Μπάμπης Χατζηδάκης) και την πληθωρική χήρα του νησιού (Φωτεινή Τσακίρη), θα παραδοθούν στη δίνη του έρωτα και στον σαγηνευτικό αυτόν τόπο, που μπορεί να αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων για πάντα!

Η νέα ελληνική ταινία «Σε αυτή τη χώρα κανείς δεν ήξερε να κλαίει», σε συμπαραγωγή της Nova, τα έχει όλα: Έξυπνο σενάριο, ένα δυνατό cast Ελλήνων ηθοποιών, ενώ η σκηνοθεσία φέρει την υπογραφή του Γιώργου Πανουσόπουλου, ο οποίος επιστρέφει πίσω από τις κάμερες μετά από 14 χρόνια απουσίας.





Η υπόθεση ξεκινάει με ένα Γερμανό Ευρωβουλευτή που βρίσκεται σε περιοδεία στα μικρά νησιά του Β.Α. Αιγαίου, για μια έκθεση που πρόκειται να γράψει γι αυτά. Τον συνοδεύουν ένας εκπρόσωπος του ΕΟΤ και μία νεαρή υπάλληλος του Υπουργείου Ανάπτυξης, η Αύρα.

Σκοπός της αποστολής είναι να ερευνηθεί ποια απ΄αυτά τα νησιά προσφέρονται για ανάπτυξη, ώστε να μεταφερθούν οι κάτοικοι των υπολοίπων σε κάποιο μεγαλύτερο νησί όπου θα μπορέσουν να επιβιώσουν. Στον πρώτο σταθμό όμως της περιοδείας τους βρίσκονται ξαφνικά, σ' έναν απροσδόκητο τόπο. Οι άνθρωποι ζουν σ' αυτόν απομονωμένοι από το πολιτισμένο κόσμο με τους δικούς τους νόμους και τη δική τους ηθική και δεν χρησιμοποιούν πια λεφτά!

Cast: Μαργαρίτα Πανουσοπούλου, Μπάμπης Χατζηδάκης, Φωτεινή Τσακίρη, Serge Requet – Barville, Γιάννης Χατζηγιάννης, Βαλέρια Χριστοδουλίδου, Σταύρος Μερμίγκης, Ηλίας Γιαννίρης, Κώστας Πλάκας, Πέτρος Χαμπάς

Σκηνοθεσία: Γιώργος Πανουσόπουλος

