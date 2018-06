ADVERTORIAL

Το καλοκαίρι συμβολίζει πολλά πράγματα και στο μυαλό του καθενός είναι συνδεδεμένο με διαφορετικές αναμνήσεις.

Αν με ρωτάς τι είναι αυτό που μου θυμίζει περισσότερο απ' όλα ελληνικό καλοκαίρι δεν είναι ούτε η θάλασσα, ούτε οι παραλίες, ούτε τα νησιά.



Η τέλεια καλοκαιρινή εικόνα, για μένα τουλάχιστον, έχει κάτι από δυνατή μουσική, πολύχρωμα φώτα, σώματα που χοροπηδούν εκστατικά στον αέρα -κρατώντας ένα μπουκάλι 7UP στο χέρι- και ατέλειωτα όνειρα για το μέλλον.



Όπως τότε που ήμασταν έφηβοι και το μόνο που μας ένοιαζε ήταν να βάλουμε στην άκρη το χαρτζιλίκι μας για να μπορέσουμε να δούμε από κοντά τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες.



Τα χρόνια μπορεί να πέρασαν, αλλά η διάθεση για λίγη καλή μουσική δεν μας εγκατέλειψε ποτέ.



Οπότε και φέτος, παρέα με μία 7UP, ετοιμαζόμαστε για το απόλυτο συναυλιακό καλοκαίρι.



Για το λόγο αυτό ξεχωρίσαμε 7 συναυλίες που γίνονται στην Αθήνα και αλλού και δεν πρέπει να χάσετε.



O Lil Pump έρχεται στο Primer Music Festival



Το νέο φεστιβάλ ηλεκτρονικής dance και urban μουσικής ανοίγει τις πόρτες του στις 11 Ιουλίου, στο γήπεδο του Tae Kwon Do, μ' ένα συναρπαστικό line-up. Φυσικά, το πιο μεγάλο όνομα δεν είναι άλλο από τον 17χρονο ράπερ Lil Pump, κατά κόσμον Gazzy Garcia, ο οποίος αποτελεί μία από τις καυτές (και αμφιλεγόμενες) προσωπικότητες της χιπ χοπ σκηνής. Σε κάθε περίπτωση πάντως η ενέργειά του πάνω στη σκηνή είναι αστείρευτη και άκρως μεταδοτική.



Το Street Mode Festival επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για 10η χρονιά



Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η συμπρωτεύουσα ετοιμάζεται να υποδεχτεί ένα σούπερ φεστιβάλ μουσικής, τέχνης και αθλητισμού, με πάνω από 100 συναυλίες και δράσεις street κουλτούρας. Για τέσσερις ημέρες (από τις 30/8 – 2/9), σπουδαία ονόματα της εγχώριας και διεθνούς σκηνής θα χαρίσουν στο κοινό μία μοναδική εμπειρία.



Ο Steven Wilson στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων



Ο σημαντικότερος, ίσως, εκπρόσωπος του σύγχρονου progressive ήχου επιστρέφει στην Ελλάδα για μια και μοναδική εμφάνιση στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι, στις 25 Ιουλίου. Το 5ο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο «To The Bone», που κυκλοφόρησε πριν από λίγους μήνες έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από κοινό και κριτικούς.



Οι Artic Monkeys στο Rockwave



Ανεξάρτητα από το αν σου άρεσε ο νέος τους δίσκος, είναι μάλλον το μεγαλύτερο όνομα που θα μας επισκεφτεί αυτό το καλοκαίρι. Η βρετανική μπάντα που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, θα παίξει στις 6 Ιουλίου στο Rockwave. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι είχε περάσει από τα μέρη μας το side project του Alex Turner, The Last Shadow Puppets.



Η μίνι περιοδεία των Tiger Lillies σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας

Φώτο: Victor Frankowskior



Ιδιαίτερα αγαπητοί στο ελληνικό κοινό, θα περιοδεύσουν από τις 19 -24 Ιουνίου στην Ελλάδα (Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης, Αθήνα) παρουσιάζοντας μία παράσταση με τα καλύτερα κομμάτια της 29χρονης καριέρας τους. Το μουσικό στυλ αυτού του avant-garde βρετανικού συγκροτήματος συνδυάζει με μαεστρία τη μακάβρια μαγεία του προπολεμικού Βερολίνου με την ατίθαση αγριάδα του τσιγγάνικου punk, τους Monty Python με τον Bertolt Brecht, τον Jacques Brel και την Edith Piaf με τον Tom Waits.



Nick Cave & the Bad Seeds



Η περσινή sold out συναυλία τους στο Tae Kwon Do ήταν το συναυλιακό event της χρονιάς. Ο Nick Cave και οι The Bad Seeds επιστρέφουν στην Αθήνα για λογαριασμό του EJEKT Festival 2018 στις 23 Ιουνίου. Κατάνυξη, μαγεία, παροξυσμός, μελαγχολία και χαρά στην πλατεία Νερού στο Φάληρο, δίπλα στη θάλασσα.

O Theodore επιστρέφει στην Ελλάδα μετά το SXSW

Ο ταλαντούχος συνθέτης και πολυοργανίστας γυρίζει στην Αθήνα μετά την εμφάνισή του στο μεγαλύτερο παγκοσμίως φεστιβάλ στην Αμερική (SXSW / Texas), μία συναυλία στη Νέα Υόρκη και κάποια πρόσφατα live στο πλαίσιο mini tour στην Πορτογαλία, για ένα ένα μεγάλο live στην Τεχνόπολη στις 18 Ιουλίου. Τη συναυλία θα ανοίξουν οι Foam, ένα νέο pop electronic duo από την Αθήνα που συνδυάζει επιρροές από την indie, electronic, downtempo και dream pop μουσική. 18/7, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100.