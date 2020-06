ΣΤΗ ΖΩΗ οι σταθερές αξίες έχουν πολύ μεγάλη σημασία και αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη όταν οι συνθήκες γίνονται δύσκολες, επισφαλείς και πρωτόγνωρες. Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων είναι μια τέτοια σταθερή αξία, αφού ακόμα και κατά την περίοδο του lockdown που βιώσαμε πρόσφατα δεν σταμάτησε ούτε μία μέρα να είναι ανοιχτή και προσβάσιμη. Μέσα από ένα πρωτότυπο πρόγραμμα δράσεων που παρουσίασε μέσω Διαδικτύου διατήρησε για τρεις μήνες ζωντανή την επαφή της με το κοινό, αποδεικνύοντας πως αποτελεί έναν από τους πιο δραστήριους και ζωντανούς χώρους πολιτισμού στην καρδιά της Αθήνας. Και τώρα, προσαρμοσμένη πλήρως στις νέες συνθήκες και με πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια των επισκεπτών και των εργαζομένων, σε καλεί να την ανακαλύψεις ξανά. Και ξανά.



Η πρώτη εικόνα είναι αυτή ενός χώρου που εξελίσσεται συνεχώς, καθώς παρατηρείς ήδη τις πρώτες παρεμβάσεις στην αυλή και στους υπαίθριους χώρους, τους νέους χώρους χαλάρωσης και σκίασης, τις δεντροφυτεύσεις και τα καταπράσινα μποστάνια που μυρίζουν ελληνική γη, την ολοκαίνουρια οθόνη προβολής, ενώ πολύ σύντομα θα είναι διαθέσιμη μια νέα outdoor διαδρομή άθλησης και όχι μόνο. Η ατμόσφαιρα γίνεται ακόμα πιο μαγική όταν το βράδυ ο νέος φωτισμός led φωτίζει τις πιο εμβληματικές κόκκινες καμινάδες της πόλης, τις αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες των πέτρινων κτιρίων αλλά και κάθε γωνιά της Τεχνόπολης, αναδεικνύοντας την ιστορία και την αισθητική του χώρου.

Αυτό το καλοκαίρι #HDikiSouTexnopoli γεμίζει και πάλι με συναρπαστικές δράσεις, αγαπημένες μουσικές, έντονες γεύσεις, δυνατά συναισθήματα και προσφέρει μοναδικές στιγμές σε όλους, αφού έχει κάτι για τον καθένα οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.



Το καφέ της Τεχνόπολης, που ανανεώνεται κι αυτό διαρκώς σχεδιαστικά και γευστικά, σε υποδέχεται σε έναν ξεχωριστό βιομηχανικό χώρο από το πρωί μέχρι το βράδυ, για να απολαύσεις εκλεκτό καφέ, γευστικά σνακ ή κάποιο από τα ξεχωριστά πιάτα του νέου μενού. Η παιδική χαρά, το action park του Skywalk, το Industrial Gas Museum Shop και το εμβληματικό παρατηρητήριο με θέα 360° σε όλη την Αθήνα συμπληρώνουν την εμπειρία που θα ζήσεις, ανακαλύπτοντας κάθε φορά κάτι καινούργιο που θα σε κάνει να νιώσεις πως εδώ είναι #HDikiSouTexnopoli.

Η μουσική βρίσκεται στο DNA της Τεχνόπολης και αυτό το αποδεικνύει και φέτος το πλούσιο συναυλιακό πρόγραμμα που ξεκινά από τις 15 Ιουλίου. Φωτ.: Βαγγέλης Πατσιαλος



Κι επειδή η Τεχνόπολη είναι συνώνυμη με τον πολιτισμό, το φετινό πρόγραμμα είναι ένα σύνολο από εκδηλώσεις και συναυλίες που θα γίνουν αφορμή για βόλτες όλο το καλοκαίρι. Νέες δράσεις, μουσικά events, πάνελ και workshops, προβολές, ξεναγήσεις, θεατρικά δρώμενα, εκπαιδευτικά προγράμματα, το αγαπημένο Meet Market, το Dinner in the Sky, το MERCH of the Bands Bazaar, είναι κάποια από τα πολλά που θα συμβούν, ενώ πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η 2η διοργάνωση της Athens Music Week. Οι δράσεις είναι προσβάσιμες είτε στον φυσικό χώρο, είτε online, μέσα από μια phygital εμπειρία που συνδυάζει τη φυσική παρουσία με την ψηφιακή.



Η μουσική βρίσκεται στο DNA της Τεχνόπολης και αυτό το αποδεικνύει και φέτος το πλούσιο συναυλιακό πρόγραμμα που ξεκινά από τις 15 Ιουλίου με τη φωνή της Φωτεινής Βελεσιώτου και περιλαμβάνει όλα τα είδη μουσικής, από τη Λένα Πλάτωνος, τους Πυξ λαξ, τον Παύλο Παυλίδη και τη Ρένα Μόρφη μέχρι τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, τη Μελίνα Ασλανίδου, τους Ventus ensemble και τους Active Member. Για 50 ημέρες, μέχρι τις 20 Σεπτέμβρη, μπορείς να βρεις αυτό ακριβώς που θέλεις, επιλέγοντας ανάμεσα στους δεκάδες καλλιτέχνες που θα περάσουν από τη σκηνή της Τεχνόπολης για να κάνουν το καλοκαίρι όσο πιο μουσικό γίνεται.

Aπό τις 29 Ιουνίου έως και τις 17 Ιουλίου το πιο δροσερό summer camp με απίθανες δραστηριότητες για παιδιά 7-11 ετών γίνεται η πιο δημιουργική επιλογή καλοκαιρινής απασχόλησης.



Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου παρουσιάζει καθημερινά ένα πλούσιο πρόγραμμα και οδηγεί τα βήματά σου στο Γκάζι για βόλτες που θα σου μείνουν αξέχαστες. Εκπαιδευτικές δράσεις, διαδραστική ξενάγηση στους χώρους του παλιού εργοστασίου αλλά και το πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα θεατρικό δρώμενο Αφηγήσεις από έναν γκαζιέρη κάνουν την Τεχνόπολη τον απόλυτο προορισμό για όλη την οικογένεια. Aπό τις 29 Ιουνίου έως και τις 17 Ιουλίου το πιο δροσερό summer camp με απίθανες δραστηριότητες για παιδιά 7-11 ετών γίνεται η πιο δημιουργική επιλογή καλοκαιρινής απασχόλησης. Αλλά και το INNOVATHENS powered by Samsung, ο κόμβος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης, συνεχίζει δυναμικά με online workshops και δράσεις αφιερωμένες στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες.



Παράλληλα, όπως κάθε χρόνο, ο μοναδικός καλοκαιρινός κινηματογραφικός θεσμός, το Athens Open Air Film Festival, επιστρέφει στην Τεχνόπολη για τρεις υπαίθριες κινηματογραφικές βραδιές, από τις 25 έως τις 27 Ιουνίου, με προβολές θρυλικών ταινιών που όλοι έχουμε λατρέψει.



Δες το αναλυτικό πρόγραμμα στο site της Τεχνόπολης στο www.athens-technopolis.gr

Πειραιώς 100, Γκάζι, 213 0109300, Facebook, Instagram

