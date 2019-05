Θες να μοιραστείς την αγάπη σου για την Αθήνα με επισκέπτες απ' όλο τον κόσμο; Να ζήσεις φανταστικές εμπειρίες με ανθρώπους από διαφορετικές χώρες; Επιθυμείς να δείξεις την πόλη σου αλλά και να την ανακαλύψεις ο ίδιος καλύτερα;

Τώρα μέσω της πλατφόρμας «This is Athens with a Local» που υλοποιεί και υποστηρίζει ο δήμος Αθηναίων, μπορεί ο καθένας να συμμετέχει στο δίκτυο Αθηναίων που υποδέχεται τους επισκέπτες, προσφέροντας δωρεάν θεματικές βόλτες.

Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα του This is Athens, όλοι μπορούν να συμβάλλουν στην προβολή της πόλης. Άλλωστε τα τελευταία χρόνια, η πρωτεύουσα έχει σκαρφαλώσει στις υψηλότερες θέσεις τουριστικού ενδιαφέροντος και όπως επισημαίνουν όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης είναι πιο ελκυστική και φιλόξενη από ποτέ.

Πράγματι, καθημερινά, όλοι παρακολουθούμε σε μικρούς και μεγάλους δρόμους, σε περιζήτητες αλλά και αθέατες πλευρές της πόλης, όλη την τουριστική άνθηση που έχει επιτευχθεί. Ένα ζωντανό κέντρο, πληθώρα επιλογών διασκέδασης και ψυχαγωγίας, γειτονιές που έχουν εξελιχθεί σε meeting points, πλήθος πολιτιστικών χώρων με αποτέλεσμα η Αθήνα να έχει αναδειχθεί κορυφαίο city break προορισμό για όλο τον χρόνο.

Η ολική επαναφορά της πόλης ως προορισμού με σύγχρονο και αυθεντικό προφίλ οφείλεται και σε πρωτοβουλίες όπως αυτή, που στηρίχθηκε από το Δήμο και προσωπικά από τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Καμίνη.



Έτσι, με το συγκεκριμένο πρόγραμμα ο ντόπιος έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει τις δικές του περιηγήσεις και να ξετυλίξει στους επισκέπτες διαφορετικές διαδρομές, πέρα από τα καθιερωμένα. Να τους προσφέρει εναλλακτικές δραστηριότητες που δεν θα εστιάζουν στα αρχαία, τα γνωστά αξιοθέατα και τα δημοφιλή μουσεία. Ουσιαστικά, όχι απλώς να πραγματοποιήσει μια τυπική επίσκεψη αλλά να βιώσει μια ξεχωριστή εμπειρία ώστε με αυτό τον τρόπο να καταστεί η Αθήνα μια πόλη επαναλαμβανόμενου τουρισμού.

Βασικός στόχος αυτού του προγράμματος είναι η γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στον κάτοικο και τον τουρίστα. Όλοι ως εν δυνάμει πρεσβευτές της Αθήνας μπορούμε να κάνουμε νέες γνωριμίες, να ταξιδέψουμε μέσα στην πόλη μας και να τη δούμε με άλλη ματιά.

Πρόκειται για εθελοντικές περιηγήσεις, όπου η διάρκεια της κάθε βόλτας είναι περίπου δύο ώρες και θέτει ως ελάχιστο αριθμό τις τρεις με τέσσερις διαδρομές ανά έτος, δηλαδή μια περιήγηση ανά τρίμηνο. Φυσικά, ο εκάστοτε εθελοντής έχει πλήρη ελευθερία να δημιουργήσει τη δική του διαδρομή με τις προσωπικές του προτιμήσεις.

Ήδη, τα αιτήματα έχουν ξεπεράσει τα 2.500, έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 900 διαδρομές και οι εθελοντές έχουν αγγίξει τους 30.

Είναι ένα χρήσιμο πρόγραμμα που εκτός ότι σου δίνει την ευκαιρία να αναπτύξεις νέες φιλίες, μπορείς να εξασκήσεις τα αγγλικά σου ή οποιαδήποτε ξένη γλώσσα επιθυμείς.

Επίσης, για τους σπουδαστές τουριστικών επαγγελμάτων αποτελεί ένα ιδανικό κίνητρο προκειμένου να αποκτήσουν μια πρακτική εξάσκηση ενώ απευθύνεται και στην κατηγορία των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να παραμένουν ενεργοί και να είναι παθιασμένοι με την πόλη τους.

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι απαιτήσεις των τουριστών έχουν μεταβληθεί. Ο επισκέπτης αναζητά βιωματικές και αυθεντικές εμπειρίες αλλά και ειδικές περιηγήσεις πέρα από τα συνηθισμένα. Επιδιώκει να εξερευνήσει κάθε άγνωστη γωνιά της πόλης θεματικών κατηγοριών όπως είναι η αρχιτεκτονική, η γαστρονομία, το street art, το LGBT+ όπως και να βρει ενδιαφέροντες πλευρές σε όμορφες γειτονιές της πόλης, φεύγοντας από το ιστορικό κέντρο.



Επομένως, το πρόγραμμα «This is Athens with a Local» έρχεται να μας προσαρμόσει στη νέα εποχή και στις σύγχρονες τάσεις και το μόνο που απαιτείται είναι φρέσκες ιδέες.