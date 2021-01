Ο απερχόμενος Πρόεδρος των ΗΠΑ, που χθες εγκατέλειψε για πάντα τον Λευκό Οίκο, εκτός από τη θλιβερή κληρονομιά που άφησε με την ταραχώδη προεδρία του και την εγωμανιακή του προσωπικότητα, υπήρξε μάλλον ο μοναδικός, μεταξύ των σύγχρονων Προέδρων, που έδωσε τόσο υλικό για την παραγωγή άφθονης τηλεοπτικής και ψηφιακής σάτιρας.

Εδώ τον βλέπουμε να ερμηνεύει μοναδικά το «Once In A Lifetime» των σπουδαίων Talking Heads. Once in Trump's lifetime..

Πηγή: swedemason