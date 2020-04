Η αγαπημένη μου φωτογραφία από σένα

Καθώς μεγαλώνουμε, κάποιες μνήμες εξακολουθούν να μας συντροφεύουν ενώ άλλες υποχωρούν και γίνονται λάμψεις που τρεμοπαίζουν για μια στιγμή πριν εξαφανιστούν. Το σύντομο βίντεο My Favorite Picture of You ( Η αγαπημένη μου εικόνα από σένα) ανασκαλεύει αναμνήσεις μιας ολόκληρης ζωής μέσα σε λιγότερα από τέσσερα λεπτά, καθώς ένας ηλικιωμένος άνδρας και η σύζυγος του θυμούνται στιγμές που μοιράστηκαν τα περασμένα χρόνια.

Και κάπως έτσι σκιαγραφείται μια ιστορία αγάπης και ένας στοχασμός πάνω στο πέρασμα του χρόνου καθώς το βίντεο μας οδηγεί σε ένα ταξίδι μέσα στο παρελθόν, φέρνοντας στην επιφάνεια αναμνήσεις- τόσο τις ξεχωριστές όσο και τις πιο πεζές - θρηνώντας ταυτόχρονα εκείνες που χάθηκαν για πάντα.