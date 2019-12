Η Normani είναι η ποπ σταρ της επόμενης γενιάς

Η Normani είναι Αμερικανίδα τραγουδίστρια και χορεύτρια που έγινε κατά βάση γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο γυναικείο συγκρότημα Fifth Harmony. Το 2017, είχε υπάρξει φιναλίστ στην 24η σεζόν του Dancing with the stars, ενώ ένα χρόνο αργότερα κυκλοφόρησε το πρώτο κομμάτι στη σόλο καριέρα της, με τίτλο «Love Lies», σε συνεργασία με τον Khalid.

Χάρη σε αυτό το κομμάτι κατάφερε να φτάσει στο νούμερο 9 του Αμερικανικού Billboard Hot 100, ενώ λίγο καιρό αργότερα έγινε και τετραπλά πλατινένιο. Στη διάρκεια, επίσης, της μουσικής της διαδρομής έχει συνεργαστεί και με άλλα κορυφαία ονόματα, όπως ο Calvin Harris, ο ράπερ Quavo και ο Sam Smith, με τον οποίο κυκλοφόρησαν τον Ιανουάριο του 2019 το «Dancing with a Stranger», το οποίο και έφτασε στο top 10 των charts σε Αμερική και Αγγλία.