Μια youtuber που κάνει make up videos με τα πόδια της Αν και η Nicolette έχει γεννηθεί χωρίς χέρια, αυτό δεν την εμποδίζει να κάνει ξεχωριστά make up looks

Η Nicolette είναι μια youtuber, που αποτελεί πρότυπο για όλους μας, καθώς έχοντας γεννηθεί χωρίς χέρια η ίδια κάνει μοναδικά make up looks με τα πόδια της. Η Nicolette κατάγεται από τη Φιλαδέλφεια και έχει γεννηθεί με ένα σπάνιο σύνδρομο, που ονομάζεται Femur–fibula–ulna (FFU). Η 21χρονη youtuber ανέφερε στο Barcroft TV ότι «Είμαι πολύ συγκεκριμένη με το μακιγιάζ μου και γι'αυτό σπάνια εμπιστεύομαι κάποιον άλλο να το επιμεληθεί - ειδικά όταν πρόκειται να βγω έξω, το επιμελούμαι πάντα μόνη μου».