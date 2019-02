Κι όμως, ο πονοκέφαλος μετά από το τρέξιμο δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο. Μάλιστα υπάρχουν 4 διαφορετικές αιτίες που στις περισσότερες περιπτώσεις τον προκαλούν!

Αν λοιπόν υποφέρεις συχνά από πονοκεφάλους μετά την προπόνησή σου, αναζήτησε τον ένοχο ανάμεσα στις ακόλουθες αιτίες:

Η αιτία: υπογλυκαιμία

Όταν τρέχεις το σώμα σου καίει πολλή γλυκόζη. Αν όμως τα επίπεδά της πέσουν πολύ χαμηλά, θα το νιώσεις πρώτα στο... κεφάλι σου!

«Όταν η γλυκόζη είναι ελάχιστη, ο οργανισμός εκκρίνει αδρεναλίνη για να την ανεβάσει. Αυτή με τη σειρά της βάζει σε λειτουργία την αντίδραση "μάχης ή φυγής" που προκαλεί ένταση στους μύες συμπεριλαμβανομένων εκείνων του λαιμού» εξηγεί ο Michael E. Platt, γιατρός και συγγραφέας του Adrenaline Dominance and The Miracle of Bio-identical Hormones.

Οι περισσότεροι πονοκέφαλοι, μάλιστα, προκαλούνται από κάποιο είδος έντασης στους μύες του λαιμού, τονίζει ο ίδιος. Η λύση δεν είναι άλλη από το να καταναλώσεις υδατάνθρακες πριν την προπόνησή σου.

Άφησε το σώμα σου να επανέλθει στους φυσιολογικούς του ρυθμούς και όταν νιώθεις έτοιμος απόλαυσε ένα γεύμα πλούσιο σε πρωτεΐνη και ένα μασάζ προκειμένου να μαλακώσεις τους μύες που βρίσκονται ακόμα σε ένταση.

Η αιτία: ακραίες συνθήκες

Αν αποφάσισες να πας για τρέξιμο μια ιδιαίτερα ζεστή ή κρύα ημέρα ή αν θεώρησες καλή ιδέα να ανέβεις τρέχοντας την Πάρνηθα τότε η θερμοκρασία ή το υψόμετρο είναι που ευθύνονται για τον πονοκέφαλό σου.

Η λύση είναι να ξεκινήσεις ήπια την προπόνησή σου, δίνοντας στον οργανισμό σου τον απαραίτητο χρόνο να εγκλιματιστεί καταλλήλως.

Δοκίμασε να κάνεις τζόκινγκ για 5-10 λεπτά πριν να πιάσεις μεγαλύτερες ταχύτητες. Χρησιμοποίησε γυαλιά και καπέλο στη ζέστη και ζεστά λεπτά layers από ρούχα στο κρύο.





Η αιτία: αφυδάτωση

Όλοι όσοι έχουν ζήσει ένα τουλάχιστον hangover ξέρουν πολύ καλά τις δυσάρεστες συνέπειες που έχει αφυδάτωση στο σύστημά σου. Και μιας που στο τρέξιμο ιδρώνεις αρκετά, ίσως ο πονοκέφαλός σου να οφείλεται εκεί!

Η λύση είναι να ενυδατωθείς καλά από πριν πίνοντας ένα μεγάλο ποτήρι με νερό. Αν τρέχεις για μεγάλες αποστάσεις, πάρε μαζί σου ένα ενυδατικό τζελ ή ένα διάλυμα ηλεκτρολυτών για να παραμείνεις επαρκώς ενυδατωμένος μέχρι το τέλος.

Η αιτία: τίποτα από τα παραπάνω

Αν τίποτα από τα παραπάνω δεν μοιάζει με αυτό που αντιμετωπίζεις, κάνε ένα μικρό διάλειμμα από το τρέξιμο και επίτρεψε στον εαυτό σου να αναρρώσει.

«Η επανενυδάτωση είναι το πιο σημαντικό. Οπότε κάτσε σε ένα δροσερό δωμάτιο και απόφυγε την έντονη δραστηριότητα. Άφησε το σώμα σου να επανέλθει στους φυσιολογικούς του ρυθμούς και όταν νιώθεις έτοιμος απόλαυσε ένα γεύμα πλούσιο σε πρωτεΐνη και ένα μασάζ προκειμένου να μαλακώσεις τους μύες που βρίσκονται ακόμα σε ένταση».

Με στοιχεία από το wellandgood.com