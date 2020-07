Οι αληθινοί πρεσβευτές αυτού του τόπου βρίσκονται κρυμμένοι σε σημεία που δεν το περιμένεις και εργάζονται με πάθος για να αναδείξουν σε κάθε ευκαιρία την ελληνική κουλτούρα. Μια κουλτούρα που φέρει την ιστορία, την αισθητική και τη φιλοσοφία μιας ολόκληρης χώρας.

Η ιστορία

Ο Παντελής Μελισσινός αποκαλείται από ξένους δημοσιογράφους «ποιητής σανδαλοποιός των αστέρων» («The poet sandal maker to the stars»), και όχι άδικα. Συνεχίζοντας ως τρίτη γενιά την επιχείρηση που μετρά 100 χρόνια από την ίδρυσή της διατηρεί αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά που θεμελίωσε ο παππούς του Γεώργιος Μελισσινός το 1920 και εξέλιξε ο πατέρας του Σταύρος, ο διάσημος «ποιητής σανδαλοποιός της Αθήνας». Εκείνος, άλλωστε, εισήγαγε στον κόσμο της μόδας τα αρχαιοελληνικά σανδάλια του τη δεκαετία του '50, με πελάτες την Τζάκι Ωνάση, τους Μπιτλς, την Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, τη Μαρία Κάλλας, τον Τσαρούχη και αμέτρητους άλλους.

Το παρόν

Σήμερα, ο πολυσχιδής καλλιτέχνης Παντελής Μελισσινός, απόφοιτος του Parsons School of Design της Νέας Υόρκης, έχει εξελίξει το γνωστό σανδαλοποιείο σε έναν ιδιαίτερο καλλιτεχνικό χώρο. Το όνομα «Melissinos Art - The Poet Sandal Maker » αποκαλύπτει ένα ατελιέ σανδαλιών με πίνακες μοντέρνας τέχνης και γλυπτικές κατασκευές, όλα έργα δικά του. Ξεχωριστή θέση κατέχει το baby grand πιάνο, για να παίζει ο ίδιος και οι διάσημοι μουσικοί που τον επισκέπτονται.



Οι διάσημοι

Ο Παντελής Μελισσινός θυμάται τα σανδάλια που έφτιαξε για τον Φίλιππο ΣΤ' της Ισπανίας, μετά από παραγγελία της μητέρας του βασίλισσας Σοφίας το 2004, όταν ήταν ακόμα πρίγκιπας. Εκείνο το διάστημα έκανε σανδάλια για πλήθος αθλητών που συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς της Αθήνας αλλά και για διάσημους επισκέπτες. Έχει φτιάξει σανδάλια για τον Αμερικανό κωμικό Μπομπ Σάτζετ, τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, την κωμικό Λίλι Τόμλιν, τη σύζυγο και την κόρη του Τζο Μπάιντεν, την εθνική κωμικό της Βρετανίας Ντον Φρεντς, τον Βρετανό ηθοποιό Ρίτσαρντ Αγιοαντέ, τον Ρίτσαρντ Κουέστ του CNN, την εθνική σταρ της Ιαπωνίας Σατόμι Ισιχάρα και αμέτρητους άλλους...



Έργα τέχνης

Εκείνο που κάνει τα σανδάλια του Παντελή να ξεχωρίζουν είναι πως ο ίδιος τα βλέπει σαν προσωπικά ποιήματα, μικρά έργα τέχνης που φτιάχνονται για τον καθένα και αρνείται να τα παράγει μαζικά, για διαδικτυακές παραγγελίες. Κάποια είναι ζωγραφισμένα στο χέρι, άλλα είναι χρυσοποίκιλτα, στολισμένα με πέτρες και μαργαριτάρια, ενώ σε κάποια συνδυάζει διαφορετικά δέρματα με υπέροχα μοτίβα και χρώματα.



Τα διεθνή ΜΜΕ

Οι «New York Times» παρουσίασαν τον Παντελή Μελισσινό στο άρθρο τους «Athens: Melissinos Art» και στο επιτυχημένο βίντεο-ντοκιμαντέρ Athens in 36 hours. Το CNN τον παρουσίασε σε δύο ντοκιμαντέρ, το Greek sandal maker weathers financial storm και το In Athens, having fun is the only way to survive. Συνεντεύξεις του έχουν προβληθεί επανειλημμένα στα ιαπωνικά τηλεοπτικά δίκτυα, όπως επίσης σε ρωσικά, ουκρανικά, κινέζικα και πολλά άλλα. Συχνά τον συγκρίνουν με πρεσβευτή της Ελλάδας στο εξωτερικό, γιατί όταν μιλά για την τέχνη του, διαφημίζει και τη χώρα, όπως έχει συμβεί στο Euromaxx της Deutsche Welle, στο «The Travel Man» του βρετανικού Channel 4, αλλά και σε άρθρα που κατακλύζουν την ηλεκτρονικό και έντυπη διεθνή δημοσιογραφία.



Από το Μοναστηράκι στην Ακρόπολη

Ο Μελισσινός - Ο ποιητής σανδαλοποιός βρίσκεται πλέον στην περιοχή Μακρυγιάννη, μερικά βήματα από το Μουσείο της Ακρόπολης, απ' όπου μοιράζεται την τέχνη του, αναδεικνύοντας ένα σημαντικό κομμάτι ελληνικής κουλτούρας και πολιτισμού.

Melissinos Art - The Poet Sandal Maker: Τζιραίων 16 & Αθανασίου Διάκου, Αθήνα, 210 3219247, 210 9240857, www.melissinos-art.com,

Facebook, Instagram