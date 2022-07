Ρωσία: «Υπό πλήρη έλεγχο όλο το Λουγκάνσκ» - Διαψεύδει η Ουκρανία

Οι δυνάμεις των Ρώσων και των αυτονομιστών πήραν το πλήρη έλεγχο της στρατηγικής ουκρανικής πόλης Λισικάνσκ και τώρα ελέγχουν όλη την περιοχή του Λουγκάνσκ που αποτέλεσε θέατρο σφοδρών μαχών τους τελευταίους μήνες.

«Ο Σεργκέι Σοϊγκού ενημέρωσε τον αρχηγό των ρωσικών Ένοπλων Δυνάμεων, Βλαντίμιρ Πούτιν για την απελευθέρωση τής Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ» αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο είχε γνωστοποιήσει νωρίτερα πως ρωσικές δυνάμεις είχαν περικυκλώσει το Λισιτσάνγκ και τώρα μάχονταν μέσα στην πόλη.

Shoigu reported to Putin about seizure of entire Luhansk region



According to Shoigu, Russian troops have captured Lysychansk and nearby settlements, largest of which are Belogorovka, Novodruzhesk, Maloryazantsevo, and Belaya Gora.



Kyiv has not yet commented on this information. pic.twitter.com/WpuuPc6kmU