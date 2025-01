«Πεθαίνουμε από το κρύο»: Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι και νεογέννητα αντιμέτωποι με τον βαρύ χειμώνα στη Γάζα

Ξυπόλυτη στη λάσπη και με ένα άδειο δοχείο στο χέρι, η Αλάα Αλ-Σαουίς περιμένει στην ουρά ενός πολυσύχναστου σταθμού νερού στην κεντρική Γάζα, αναζητώντας καθαρό νερό για την οικογένειά της.

Ζουν σε μια πρόχειρη σκηνή στο Ντέιρ Αλ-Μπάλαχ, έχοντας εκτοπιστεί από την πόλη της Γάζας εξαιτίας των σφοδρών βομβαρδισμών του Ισραήλ. Η σκηνή όμως προσφέρει ελάχιστη προστασία από το τσουχτερό κρύο και τις συνεχείς βροχές.

«Πεθαίνουμε από το κρύο. Αυτή δεν είναι ζωή», λέει η Αλάα με δάκρυα στα μάτια. «Ούτε φαγητό, ούτε νερό, τίποτα. Προσεύχομαι καθημερινά να πεθάνουμε για να λυτρωθούμε από αυτό».

Η απελπισία της αντικατοπτρίζει την κατάσταση χιλιάδων Παλαιστινίων που ζουν κάτω από τραγικές συνθήκες στη Γάζα. Αυτήν την εβδομάδα, η Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) προειδοποίησε ότι οι θάνατοι θα αυξηθούν αν δεν βελτιωθούν οι συνθήκες.

Τις τελευταίες ημέρες, το έντονο κρύο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε βρέφη, όλα κάτω του ενός μήνα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστίνης. Επιπλέον, ένα παιδί δύο ετών πέθανε από το ψύχος.

«Βλέπω τα παιδιά μου να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια μου», λέει ο Γιαχία Αλ-Μπάτραν, κρατώντας το άψυχο σώμα του 20 ημερών γιου του, Τζουμάα. «Πέθανε από το κρύο. Πάγωσε».

