Η Τζένιφερ Γκέιτς, η μεγαλύτερη κόρη του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Μπιλ Γκέιτς και της πρώην συζύγου του, Μελίντα, παντρεύτηκε χθες τον επί χρόνια σύντροφό της.

Η 25χρονη Τζένιφερ παντρεύτηκε τον 30χρονο Ναγιέλ Νάσαρ στην κομητεία Westchester της Νέας Υόρκης, στο ράντσο με άλογα που της αγόρασαν οι γονείς της το 2018, όπως αναφέρουν αμερικανικά Μέσα.

Πριν από τη ημέρα του γάμου, η Τζένιφερ είχε περάσει λίγο διάστημα στη Νέα Υόρκη με την οικογένειά της.

«Η Τζένιφερ είναι πολύ δεμένη με τη μαμά της», είπε στο PEOPLE μια πηγή προσκείμενη στην οικογένεια. «Η Μελίντα είχε αναλάβει ένα τεράστιο μέρος της προετοιμασίας του γάμου».

Η Τζένιφερ ανακοίνωσε για πρώτη φορά τα νέα για τον αρραβώνα της τον Ιανουάριο του 2020, αναρτώντας μία φωτογραφία με τον πλέον σύζυγό της στο Instagram, όπου φαίνεται να φοράει ένα μεγάλο διαμαντένιο δαχτυλίδι.

«Ανυπομονώ να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μας μαθαίνοντας, μεγαλώνοντας, γελώντας και αγαπώντας. Ναι ένα εκατομμύριο φορές ναι» είχε γράψει.

Ο 30χρονος, o οποίος συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο στην ιππασία, γιόρτασε επίσης τη στιγμή -ορόσημό για τη σχέση τους γράφοντας στον δικό του λογαριασμό στο Instagram, με κεφαλαία γράμματα «Είπε το ναι».

«Νιώθω ο πιο τυχερός (και πιο ευτυχισμένος) άντρας στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Τζεν, είσαι ό, τι θα μπορούσα να φανταστώ και τόσα άλλα ακόμα. Ανυπομονώ να συνεχίσω να μεγαλώνω μαζί σου σε αυτό το ταξίδι που λέγεται ζωή και απλά δεν μπορώ να φανταστώ το δικό μου (ταξίδι) χωρίς εσένα πια. Σ 'αγαπώ περισσότερο από όσο μπορείς να φανταστεί, και σ' ευχαριστώ που κάνεις την κάθε μέρα να μου φαίνεται σαν ένα όνειρο».

Οι Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς, οι οποίοι οριστικοποίησαν τον χωρισμό τους τον Αύγουστο, συνόδευσαν την κόρη τους στο γάμο, σε μία πρώτη κοινή τους εμφάνιση μετά το διαζύγιο.

