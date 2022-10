Ουκρανία: Σκληρές μάχες στο Ντονέτσκ- Αναμένονται «καλά νέα» από τα μέτωπα, λέει ο Ζελένσκι

«Πολύ άγριες μάχες» διεξάγονται «κοντά στο Μπαχμούτ, μια πόλη της περιοχής του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, που εδώ και μήνες αποτελεί προτεραιότητα για τον ρωσικό στρατό, ανακοίνωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η κατάσταση στη γραμμή του μετώπου δεν παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές. Εξαιρετικά σκληρές μάχες διεξάγονται στην περιοχή του Ντονέτσκ, κοντά στο Μπαχμούτ και την Αβντιίβκα», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος στο καθημερινό διάγγελμά του, που μεταδόθηκε μέσω των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσθεσε ότι αναμένονται «καλά νέα» από τα μέτωπα, χωρίς να δώσει κάποια διευκρίνιση.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media -χωρίς να μπορεί να πιστοποιηθεί ακόμη η γνησιότητά τους- δείχνουν ρωσικές δεξαμενές να φλέγονται, με χρήστες να υποστηρίζουν ότι πρόκειται για χτύπημα των Ουκρανών με HIMARS.

