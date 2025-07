Ουάσινγκτον: Το απόκοσμο φαινόμενο που καταγράφηκε στον ουρανό μετά από κακοκαιρία

Ένα απόκοσμο αλλά και ταυτόχρονα εντυπωσιακό φαινόμενο, καταγράφηκε στον ουρανό της Ουάσινγκτον, το απόγευμα της Τετάρτης.

Την Τετάρτη ισχυρά καιρικά φαινόμενα όπως καταιγίδες και άνεμοι, έπληξαν την περιοχή της Ουάσινγκτον, προκαλώντας προβλήματα όπως πλημμύρες στους δρόμους, αλλά και ορισμένες εξαιρετικά εντυπωσιακές εικόνες στον ουρανό.

Αναλυτικότερα, λόγω της έντονης κακοκαιρίας, εθεάθη στον ουρανό ένα γιγάντιο σύννεφο, το οποίο καταγράφηκε και έγινε viral στα social media.

Η Washington Post σχολιάζοντας το φαινόμενο, εξήγησε πως τις καταιγίδες τροφοδότησε η ζέστη και η υγρασία μιας αποπνικτικής καλοκαιρινής ημέρας, ευνοώντας τη δημιουργία των «shelf cloud».

Τα «shelf cloud» είναι σύννεφα που σχηματίζονται όταν ο ψυχρός αέρας της καταιγίδας εξαπλώνεται προς τα έξω, ωθώντας τον θερμό και υγρό αέρα.

Αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται ένας κυλινδρικός σχηματισμός, όπως αυτός που καταγράφηκε στο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media.

🌩️ Re-sharing: DRAMATIC SHELF CLOUD seen over Bowie, Md. Captured tonight by @CamFor44 , this stunning video shows the cloud rolling in ahead of strong storms. A shelf cloud is a low, horizontal cloud formation along the leading edge of a thunderstorm.

📹 Watch it here 👇 pic.twitter.com/v2MRCAqc3Z