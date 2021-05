Ο Jake Scott είναι έτοιμος να σκηνοθετήσει το ντοκιμαντέρ για τους Oasis και τη διάσημη συναυλία στο Knebworth House του Ηνωμένου Βασιλείου του 1996.

Στην ταινία μεγάλου μήκους την παραγωγή υπογράφει η RSA Films του Ridley Scott. Οι Noel Gallagher και Liam Gallagher θα λειτουργήσουν ως εκτελεστικοί παραγωγοί.

Η Sony Music Entertainment θα χρηματοδοτήσει και θα αναλάβει την διανομή της ταινίας, η οποία θα κυκλοφορήσει φέτος για την 25η επέτειο της διάσημης συναυλίας.

Η συναυλία, που πραγματοποιήθηκε σε δύο ημέρες τον Αύγουστο του 1996, συγκέντρωσε περισσότερους από 250.000 θαυμαστές.

Με φόντο το Euro '96 αλλά και την επίσκεψη του Μαντέλα στη Βρετανία, μεταξύ άλλων η ταινία θα απεικονίζει το συγκρότημα σε μία από τις κορυφαίες του εμφανίσεις μετά την επιτυχία του 1995 «What The Story Morning Glory».

Τότε δυόμισι εκατομμύρια άνθρωποι περίμεναν σε λίστα για να πάρουν εισιτήρια για τη συναυλία και χρειάστηκε προσωπικό 3.000 ατόμων για τη σκηνή της συναυλίας.

Στη συναυλία είχαν εμφανιστεί μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής: Charlatans, The Prodigy, Manic Street Preachers και The Chemical Brothers.

Ο Jake Scott, ο οποίος στο παρελθόν έχει σκηνοθετήσει βίντεο των Oasis, REM, U2, The Verve, The Rolling Stones και άλλες κορυφαίες μπάντες είπε πως πρόκειται για μια ιστορία που βασίζεται εξ ολοκλήρου στη μουσική.

«Μια εμπειρία ροκ εν ρολ, που ειπώθηκε τότε. Είναι σαν ένα οπτικό ρεύμα συνείδησης, που έχει χτιστεί γύρω από το αρχειακό υλικό εκείνης της εποχής. Χωρίς συνεντεύξεις στην κάμερα ή περιττές αναμνήσεις διασημοτήτων.».

'This is history. This is history. Right here. Right now. This is history!'

The Knebworth concert film, directed by Jake Scott, will be released later this year to mark 25 years since the events. #Knebworth25 pic.twitter.com/EQgt9rlIPU