Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ πήγε στο Μουσείο Άουσβιτς και υπέγραψε με ατάκα από «Terminator»

Το Μουσείο Άουσβιτς απάντησε για το αινιγματικό σχόλιο του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ στο βιβλίο επισκεπτών, που περιλαμβάνει μια φράση από την ταινία «Terminator».

Ο 75χρονος ηθοποιός και πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνια επισκέφθηκε το μουσείο στην Πολωνία, αφού τιμήθηκε τον Ιούνιο με το βραβείο Fighting Hatred από το Auschwitz Jewish Center Foundation. Μετά την επίσκεψή του, το ίδρυμα μοιράστηκε μια εικόνα με την υπογραφή του στο βιβλίο επισκεπτών τους δίπλα σε μια διάσημη ατάκα από το Terminator που έγραφε: «I'll be back» [Θα επιστρέψω].

Η ατάκα προκάλεσε ωστόσο πλήθος οργισμένων αντιδράσεων στο Twitter, με έναν χρήστη να αποκαλεί το σχόλιο «επιπόλαιο» και έναν άλλον να γράφει: «Δεν είμαι σίγουρος ότι το συγκεκριμένο ύφος ήταν κατάλληλο».

Not sure the tone of that was entirely suitable — Mike Owen 💙 (@kaffenbacker) September 28, 2022

Σε απάντηση, το μουσείο έγραψε: «Αυτή η επίσκεψη είχε προγραμματιστεί να είναι σχετικά σύντομη. Το σχόλιο είχε σκοπό να λειτουργήσει ως υπόσχεση να επιστρέψει για μια άλλη και πιο εμπεριστατωμένη επίσκεψη».

Το Auschwitz Memorial μοιράστηκε επίσης ότι ο Σβαρτσενέγκερ επισκέφθηκε τον χώρο για να «τιμήσει όλα τα θύματα του στρατοπέδου συγκέντρωσης και να εμβαθύνει τις γνώσεις του για την ιστορία, οι οποίες θα τον βοηθήσουν να καταπολεμήσει τις προκαταλήψεις στις μέρες μας».

This visit was planned to be relatively short. The inscription was meant to be a promise to return for another and more indepth visit. — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) September 28, 2022

Σύμφωνα με το Variety, αφού ανακοινώθηκε ως αποδέκτης του βραβείου Fighting Hatred νωρίτερα φέτος, ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ ανέφερε σε δήλωσή του ότι είναι «μάρτυρας των ερειπίων μιας χώρας που διαλύθηκε από τους Ναζί».

«Είδα από πρώτο χέρι πώς αυτό το μίσος ξέφυγε από τον έλεγχο και μοιράζομαι αυτές τις οδυνηρές αναμνήσεις με τον κόσμο με την ελπίδα να αποτρέψουμε μελλοντικές τραγωδίες και να εκπαιδεύσουμε τους στρατιώτες για την προσωπική ευθύνη», συνεχίζει η δήλωση.

«Στέκομαι στο πλευρό του Auschwitz Jewish Center Foundation και της εκπαιδευτικής του αποστολής για να διασφαλιστεί ότι ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ», καταλήγει.

The recipient of @AuschwitzJCF Award for Fighting Hatred @Schwarzenegger visited the @AuschwitzMuseum today to honor all the victims of the camp and deepen his knowledge about history that would help him fight against prejudices nowadays. pic.twitter.com/6tt6Nebela — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) September 28, 2022

Μετά την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ μίλησε επίσης για το γεγονός ότι μεγάλωσε στην Αυστρία και έζησε τη φρίκη του ναζιστικού κινήματος εκεί.