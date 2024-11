«Ο Αλί Χαμενεϊ έχει πέσει σε κώμα» αναφέρουν γαλλικά μέσα – Καμιά αντίδραση από το Ιράν

Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, φέρεται να έχει πέσει σε κώμα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές από το Ιράν.

Οι αναφορές αυτές έρχονται να επιβεβαιώσουν τη σοβαρότητα της υγείας του 85χρονου ηγέτη, ο οποίος ήδη από τα τέλη Οκτωβρίου είχε περιγραφεί ως «βαριά άρρωστος» από τους New York Times.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ραγδαία επιδείνωση της υγείας του Χαμενεΐ τις τελευταίες ημέρες, με αναφορές ότι βρίσκεται σε κώμα εδώ και αρκετές ημέρες. Παρά τη σοβαρότητα των αναφορών, η κυβέρνηση του Ιράν δεν έχει σχολιάσει επίσημα τις φήμες, τηρώντας σιγή ιχθύος.

Πηγές από την Τεχεράνη αναφέρουν ότι το ιρανικό καθεστώς έχει ήδη επιλέξει τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, δεύτερο γιο του ανώτατου ηγέτη, ως διάδοχο του θρησκευτικού και πολιτικού αξιώματος. Ο Μοτζταμπά, γνωστός για την επιρροή του στους Φρουρούς της Επανάστασης, έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις του Ιράν, ενώ φημολογείται ότι απολαμβάνει την υποστήριξη των σκληροπυρηνικών κύκλων.

Η κατάσταση της υγείας του Χαμενεΐ έρχεται σε μια περίοδο έντονης εσωτερικής και εξωτερικής πίεσης για το Ιράν. Οι συνεχιζόμενες διαδηλώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η διεθνής απομόνωση λόγω του πυρηνικού προγράμματος και οι κυρώσεις από τις ΗΠΑ έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό πολιτικό περιβάλλον.

Numerous Iranian and Israeli accounts are posting rumours that Supreme Leader Ali Khamenei is in a coma.



A few weeks ago, in late October, there were reports of the Ayatollah being ‘seriously’ as the country looks for his second oldest son to be his successor. pic.twitter.com/dJmA32TYWa