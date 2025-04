ΗΠΑ: Φονικοί ανεμοστρόβιλοι που γίνονται «μια φορά τη γενιά» - Κίνδυνος για καταστροφικές πλημμύρες

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ανεμοστρόβιλους και σφοδρές καταιγίδες που έπληξαν τις κεντρικές και νότιες ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα, οι καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστούν για μέρες. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα χτύπησαν διάφορες περιοχές όπως το δυτικό Τενεσί, το Μιζούρι και η Ιντιάνα όπου τα σπίτια ισοπεδώθηκαν και τα συντρίμμια παρασύρθηκαν από τους ανέμους.

Οι αρχές στο Τενεσί (νότια) έκαναν λόγο χθες Πέμπτη το πρωί για τουλάχιστον πέντε νεκρούς εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων. Πατέρας και κόρη σκοτώθηκαν στην κομητεία Φαγιέτ του Τενεσί όταν το προκατασκευασμένο σπίτι τους χτυπήθηκε από ανεμοστρόβιλο, σύμφωνα με ΜΜΕ. Άλλοι τρεις άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Άλλοι θάνατοι αναφέρθηκαν στην Ιντιάνα, όπου άνδρας υπέστη ηλεκτροπληξία όταν καλώδιο του δικτύου ηλεκτροδότησης έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του, και στο Μιζούρι.

Ο τραγικός απολογισμός λόγω των καταιγίδων οι οποίες- σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία- γίνονται «μια φορά τη γενιά», θα μπορούσε να αυξηθεί ενώ υπάρχουν προειδοποιήσεις και για πλημμύρες που «θα είναι απειλητικές για τη ζωή και ξαφνικές» μέχρι το Σάββατο.

Συνεργεία έχουν ήδη αναπτυχθεί σε πολλές από τις πληγείσες περιοχές, καθαρίζοντας από συντρίμμια και ερείπια. Επίσης, προβλήματα υπάρχουν και με την ηλεκτροδότηση.

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για ταχύτητες ανέμου έως και 241 χιλιόμετρα την ώρα στο Selmer, στο νοτιοδυτικό Τενεσί ενώ τις 22 έφτασαν οι κομητείες που υπέστησαν ζημιές.

Έως και 38 εκατοστά βροχής αναμένεται να πέσουν σε περιοχές μέχρι να περάσουν οι καταιγίδες και να υποχωρήσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Αξιωματούχοι λένε ότι από τη βροχόπτωση, κινδυνεύει να υπερχειλίσει ο ποταμός του Τενεσί.

Τα σχολεία αποφασίστηκε να κλείσουν σε κάποιες από τις περιοχές που πλήττονται, ιδίως στη Νάσβιλ, την πρωτεύουσα του Τενεσί.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Κεντάκι (κεντροανατολικά) Άντι Μπεσίαρ προειδοποίησε μέσω X εναντίον «ενός από τα πιο σοβαρά μετεωρολογικά φαινόμενα που έχουν προβλεφθεί» ποτέ στην περιοχή.

Αμερικανοί μετεωρολόγοι προβλέπουν πως τα ακραία φαινόμενα, τα οποία υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν καταστροφικές πλημμύρες, θα συνεχιστούν ως αύριο Σάββατο.

Περίπου 230.000 πελάτες συνέχιζαν χθες να μην έχουν ηλεκτροδότηση στις πολιτείες που πλήττονται, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του εξειδικευμένου ιστοτόπου poweroutage.us.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία παρατήρησης των ωκεανών και της ατμόσφαιρας (NOAA) κατέγραψε σχεδόν 1.800 ανεμοστρόβιλους πέρυσι στο σύνολο της επικράτειας των ΗΠΑ, με άλλα λόγια τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό μετά το 2004. Άφησαν πίσω συνολικά 54 νεκρούς.

Ο Ρέι Γκαρσία, επικεφαλής αναπληρωτής του γραφείου του σερίφη της κομητείας Φαγιέτ, είπε στο Associated Press: «Μοιάζει να έχω πισίνα στην μπροστινή αυλή μου».

Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε έκτακτη ανάγκη για το Τενεσί, ανοίγοντας τον δρόμο για ομοσπονδιακή βοήθεια.

