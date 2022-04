Η Σλοβακία χάρισε τους S-300 της στην Ουκρανία για να τη βοηθήσει να αμυνθεί από την επιθετικότητα της Ρωσίας, όπως επιβεβαίωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας, Έντουαρντ Χέγκερ.

Σε μια δήλωση που δημοσιεύτηκε στα social media, ο Χέγκερ πρόσθεσε ότι η κίνηση αυτή δε σημαίνει ότι η χώρα του έχει ενταχθεί στη σύγκρουση με τη Ρωσία.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η Σλοβακική Δημοκρατία δώρισε το σύστημα αεράμυνας S-300 στην Ουκρανία, μετά από αίτημα της Ουκρανίας για βοήθεια. Η δωρεά του συστήματος δε σημαίνει ότι η Σλοβακική Δημοκρατία έχει γίνει μέρος της ένοπλης σύγκρουσης στην Ουκρανία.» όπως διευκρίνισε.

«Το ουκρανικό έθνος υπερασπίζεται με γενναιότητα την κυρίαρχη χώρα του και εμάς επίσης. Είναι καθήκον μας να βοηθήσουμε, να μην παραμείνουμε αδιάφοροι και να αγνοούμε τις απώλειες ανθρώπινων ζωών υπό την επιθετικότητα της Ρωσίας» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter.

Η άμυνα της Σλοβακίας «θα ενισχυθεί τις επόμενες ημέρες με ένα επιπλέον σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας από τους συμμάχους μας», πρόσθεσε.

I would like to confirm that #Slovakia has provided #Ukraine with an air-defence system S-300. #Ukrainian nation is #bravely defending its sovereign country and us too. It is our duty to help, not to stay put and be ignorant to the loss of human lives under #Russia’s agression.