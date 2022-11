Η Dua Lipa έλαβε και επίσημα την αλβανική υπηκοότητα - «Νιώθω πολύ περήφανη»

Και επίσημα Αλβανίδα είναι πλέον η ποπ σταρ, Dua Lipa καθώς ο πρόεδρος της χώρας της χορήγησε την αλβανική υπηκοότητα για τον ρόλο της καλλιτέχνιδας, όπως είπε, στη διεθνή διάδοση της φήμης των Αλβανών μέσω της μουσικής της.

Ο πρόεδρος, Bajram Begaj δήλωσε την Κυριακή ότι η Lipa έλαβε την υπηκοότητα ενόψει της 110ης επετείου της ανεξαρτησίας της Αλβανίας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Παράλληλα, τόνισε ότι θεωρεί τιμή του που θα δώσει ο ίδιος την υπηκοότητα στην ποπ σταρ καθώς η Lipa «έκανε τους Αλβανούς διάσημους σε όλο τον κόσμο».

Happy to give the one and only @DUALIPA the decree of Albanian citizenship. She has made us proud with her global career and engagement in important social causes. pic.twitter.com/B9qYbrfywA