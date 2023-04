Το FBI προειδοποιεί: Αποφύγετε δημόσιους σταθμούς φόρτισης τηλεφώνων

Αξιωματούχοι του FBI προειδοποιούν τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα δημόσια σημεία δωρεάν φόρτισης τηλεφώνων, όπως αυτά που βρίσκονται σε αεροδρόμια, σταθμούς ή ξενοδοχεία, προειδοποιώντας ότι είναι πιθανόν να τους χακάρουν.

«Οι κακοποιοί έχουν βρει τρόπους να χρησιμοποιούν δημόσιες θύρες USB για να εισάγουν κακόβουλο λογισμικό και λογισμικό παρακολούθησης σε συσκευές», ανακοίνωσαν αξιωματούχοι του FBI σε ένα tweet. «Να έχετε μαζί σας τον δικό σας φορτιστή και το δικό σας καλώδιο USB», ανέφεραν οι αξιωματούχοι του FBI.

Το FBI έχει προειδοποιήσει κι άλλες φορές σχετικά με τα κινητά τηλέφωνα. Πέρυσι, η υπηρεσία εξέδωσε μια προειδοποίηση που προέτρεπε τους χρήστες να μην σαρώνουν άγνωστους κωδικούς QR σε δημόσιο χώρο.

Σύμφωνα με το FBI, «οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου εκμεταλλεύονται αυτή την τεχνολογία, κατευθύνοντας τις σαρώσεις κωδικών QR σε κακόβουλους ιστότοπους για την κλοπή δεδομένων του θύματος, ενσωματώνοντας κακόβουλο λογισμικό για να αποκτήσουν πρόσβαση στη συσκευή του θύματος».

