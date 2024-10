Εκλογές στη Γεωργία: Αγωνία για το αποτέλεσμα, όλοι δηλώνουν νικητές - Συμπλοκές σε εκλογικά τμήματα

Στραμμένα στη Γεωργία είναι τα βλέμματα τόσο της Ευρώπης όσο και της Ρωσίας όπου διεξάγονται βουλευτικές εκλογές οι οποίες θα καθορίσουν εάν αυτή η πρώην σοβιετική Δημοκρατία θα στραφεί προς τη Δύση ή προς τη Ρωσία, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι κάλπες έκλεισαν στη Γεωργία, με όλες τις πλευρές να προβλέπουν ότι θα αναδειχθούν νικήτριες. Τα exit polls που ανακοινώθηκαν αμέσως μόλις ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία δίνουν εντελώς διαφορετικές προβλέψεις για το αποτέλεσμα.

Εκλογές στη Γεωργία: Τι δείχνουν τα exit polls

Σε ένα από αυτά το κυβερνών κόμμα Γεωργιανό Όνειρο φέρεται να κερδίζει με άνεση, ενώ δύο άλλα προβλέπουν ότι η αντιπολίτευση θα έχει την πλειοψηφία στο νέο κοινοβούλιο.

🇬🇪 Georgian elections: Today, the country is deciding on it's future, and reports of widespread voting fraud favoring the government are emerging.



Military personnel have been mobilized by the Russian-backed regime. pic.twitter.com/JK2BYo8Y6Z — Astraia Intel (@astraiaintel) October 26, 2024

Το κανάλι Imedi TV, που στηρίζει το Γεωργιανό Όνειρο, προέβλεψε νίκη του συντηρητικού κόμματος με ποσοστό 56%. Τα κανάλια Formula και Mtavari Arkhi, που στηρίζουν την αντιπολίτευση, λένε ότι τα φιλοδυτικά κόμματα θα καταφέρουν, όλα μαζί, να ελέγξουν το 150μελές κοινοβούλιο.

Το exit poll που διενεργήθηκε από το αμερικανικό ινστιτούτο Edison Research για λογαριασμό ενός τηλεοπτικού σταθμού που τάσσεται υπέρ της αντιπολίτευσης δείχνει ότι τα τέσσερα αντιπολιτεύομενα κόμματα που έχουν συνασπιστεί συγκεντρώνουν ποσοστό 51,9% έναντι 40, 9% για το Γεωργιανό Όνειρο.

Η φιλοδυτική πρόεδρος της Γεωργίας Σαλομέ Ζουραμπισβίλι, σε μια πρώτη αντίδραση, έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι «η ευρωπαϊκή Γεωργία κερδίζει με 52%».

Εκλογές στη Γεωργία: Καταγγελίες για βία και συμπλοκές

Στο μεταξύ, νωρίτερα, η πρόεδρος της Γεωργίας Σαλομέ Ζουραμπισβίλι, η οποία τηρεί φιλοδυτική στάση και βρίσκεται σε ρήξη με την κυβέρνηση της χώρας της, κατήγγειλε «εξαιρετικά ανησυχητικές» πράξεις βίας στο περιθώριο των κρίσιμων βουλευτικών εκλογών που διεξάγονται σήμερα και αναμένεται να καθορίσουν το ευρωπαϊκό ή μη μέλλον της Γεωργίας.

«Θέλω να επισημάνω τα εξαιρετικά ανησυχητικά περιστατικά βίας που συμβαίνουν σε πολλά εκλογικά κέντρα», καταγγέλλει σε μήνυμά της στα κοινωνικά δίκτυα. Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Ιντερνετ δείχνουν βίαιες συμπλοκές στο περιθώριο της ψηφοφορίας των βουλευτικών εκλογών.

More epic level election fraud by the Russian-backed regime in Georgia as voters registered under the Kremlin-backed "Georgian Dream" party are given 2 ballots. pic.twitter.com/rGjfYhoegZ — KyivPost (@KyivPost) October 26, 2024

Pro-European voters in Georgia were caught attempting to stuff a balloon on the election day. No condemnation from European so-called monitors who tend to react immediately to such instances: pic.twitter.com/FAClFlfUXm — Bashkarma🌏 (@Karmabash) October 26, 2024

❗️BREAKING:



Local journalists document blatant election violations in Georgia



Some ballots were reportedly spoiled by pen marks left in the column for the Georgian Dream party.



If voters select a different party on such ballots, their votes are considered invalid.… pic.twitter.com/T3xSkK55cv — NEXTA (@nexta_tv) October 26, 2024

Εκλογές στη Γεωργία: Αγωνία για το αποτέλεσμα

Οι βουλευτικές εκλογές στη Γεωργία θα κρίνουν το μέλλον της χώρας, η οποία είναι διχασμένη μεταξύ μιας φιλοευρωπαϊκής αντιπολίτευσης και του κυβερνώντος κόμματος που κατηγορείται ότι πρόσκειται στη Ρωσία.

Τα εκλογικά κέντρα άνοιξαν στις 08:00 (τοπική ώρα, 07:00 ώρα Ελλάδας) και έκλεισαν στις 20:00 τοπική ώρα, με τα πρώτα exit polls να αναμένονται αμέσως μετά.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι μια πρωτοφανής συμμαχία των κομμάτων της αντιπολίτευσης θα μπορούσε να κερδίσει το Γεωργιανό Όνειρο, το συντηρητικό κόμμα του δισεκατομμυριούχου Μπιτζίνα Ιβανισβίλι, ο οποίος εδώ και περίπου δέκα χρόνια κινεί τα νήματα της εξουσίας σε αυτή την πρώην σοβιετική δημοκρατία με τους τέσσερα εκατομμύρια κατοίκους.

Μεταξύ των τεσσάρων κομμάτων της αντιπολίτευσης που συνασπίστηκαν ενόψει των εκλογών είναι το Ενωμένο Εθνικό Κίνημα του πρώην προέδρου Μιχαήλ Σαακασβίλι, ο οποίο εκτίει ποινή φυλάκισης για κατάχρηση εξουσίας και θεωρείται ορκισμένος εχθρός του Ιβανισβίλι.

Ωστόσο το αποτέλεσμα των εκλογών δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί, με πολλούς ψηφοφόρους να δηλώνουν- νωρίτερα- αναποφάσιστοι ή να αρνούνται να αποκαλύψουν την προτίμησή τους.

Οι Βρυξέλλες έχουν προειδοποιήσει ότι το αποτέλεσμα των εκλογών θα καθορίσει τις πιθανότητες της Γεωργίας να ενταχθεί στην ΕΕ, έναν στόχο τον οποίο η χώρα έχει εγγράψει στο Σύνταγμά της. «Αν το κυβερνών κόμμα προσπαθήσει να παραμείνει (στην εξουσία) ανεξαρτήτως του αποτελέσματος των εκλογών, υπάρχει κίνδυνος μετεκλογικών ταραχών», προειδοποίησε η ειδικός Γκέλα Βασαντζέ του Κέντρου Στρατηγικής Ανάλυσης για τη Γεωργία.

Από την πλευρά του ο συνασπισμός της αντιπολίτευσης έχει δεσμευθεί, σε περίπτωση νίκης του στις εκλογές, να προχωρήσει σε εκλογικές και δικαστικές μεταρρυθμίσεις και να καταργήσει νόμους που υιοθέτησε πρόσφατα η κυβέρνηση.

Η αντιπολίτευση σχεδιάζει να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού, να υιοθετήσει τις μεταρρυθμίσεις της και στη συνέχεια να οργανώσει νέες εκλογές οι οποίες θα αντικατοπτρίζουν καλύτερα τη βούληση των ψηφοφόρων.

Το Γεωργιανό Όνειρο, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2012, κατηγορείται ότι για αυταρχικές και φιλορωσικές τάσεις και ότι απομακρύνει τη Γεωργία από τον στόχο της να ενταχθεί στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

Την πρώην σοβιετική δημοκρατία έχει εξάλλου σημαδέψει ο σύντομος πόλεμός της με τη Ρωσία το 2008.

Μετά το τέλος της σύγκρουσης αυτής η Ρωσία εγκατέστησε στρατιωτικές βάσεις σε δύο αποσχισθείσες γεωργιανές επαρχίες, την Αμπχαζία και τη Νότια Οσετία, την ανεξαρτησία των οποίων αναγνώρισε.

Σε αυτό το πλαίσιο το κυβερνών κόμμα πραγματοποίησε προεκλογική εκστρατεία ισχυριζόμενο ότι είναι το μοναδικό που μπορεί να εμποδίσει την «ουκρανοποίηση» της Γεωργίας.

Στη διάρκεια φιλοκυβερνητικής συγκέντρωσης την Τετάρτη στο Τμπιλίσι ο Γεωργιανός πρωθυπουργός Ιρακλί Κομπαχίντζε διαβεβαίωσε ότι επιθυμεί την ένταξη της χώρας στην ΕΕ, όμως κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες για «αδικία», για «απόρριψη του χριστιανικού δόγματος» και «έλλειψη σεβασμού». Την προηγούμενη Κυριακή δεκάδες χιλιάδες φιλοευρωπαίοι Γεωργιανοί, κυρίως νέοι, διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα.

Η Γεωργία συγκλονίστηκε τον Μάιο από μεγάλες διαδηλώσεις κατά του νόμου περί «ξένης επιρροής», ο οποίος βασίστηκε στη ρωσική νομοθεσία για «τους πράκτορες του εξωτερικού» η οποία χρησιμοποιείται για τη φίμωση της κοινωνίας των πολιτών και οποιασδήποτε μορφής αντιπολίτευσης.

Αμέσως μετά οι Βρυξέλλες πάγωσαν τη διαδικασία ένταξης της Γεωργίας στην ΕΕ και οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις σε Γεωργιανούς αξιωματούχους. Το Τμπιλίσι αντέδρασε απειλώντας «να επανεξετάσεις» τους διπλωματικούς δεσμούς του με την Ουάσινγκτον.

Ακόμη μία πηγή έντασης με τη Δύση αποτελεί η πρόσφατη επικύρωση νομοθεσίας που περιορίζει σημαντικά τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στη Γεωργία.

Το Κρεμλίνο από την πλευρά του κατήγγειλε την Παρασκευή τις απόπειρες «ανάμειξης» των Δυτικών στις εκλογές στη Γεωργία. «Προσπαθούν να εξαναγκάσουν το Τμπιλίσι, να υπαγορεύσουν τους όρους τους», κατήγγειλε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.