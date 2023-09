Δότης σπέρματος διασχίζει 14.500 χλμ. για να γνωρίσει τα 96 παιδιά του

Ένας 32χρονος πήρε την απόφαση αυτό το καλοκαίρι να διασχίσει σχεδόν 14.500 χιλιόμετρα με στόχο να γνωρίσει τα 96 παιδιά του. Όπως γίνεται κατανοητό, ο Ντίλαν Στόουν Μίλερ είναι δότης σπέρματος.

Ο Ντίλαν μπήκε στο αυτοκίνητό του με μοναδικό σκοπό να μάθει αν τα 96 παιδιά του, που τα απέκτησε μέσω δωρεάς σπέρματος, του μοιάζουν. Η ιδέα να υλοποιήσει αυτή την «οδύσσεια» ξεκίνησε όταν πριν από τρία χρόνια είδε τη φωτογραφία ενός από τα παιδιά του, ονόματι Χάρπερ. Είδε ότι είχε τα μπλε μάτια του και τις ξανθές μπούκλες της αδελφής του. Βούρκωσε, ένιωσε ότι αυτό το παιδί είναι όντως δικό του και αποφάσισε να γνωρίσει και τα υπόλοιπα.

Γνώρισε τη Χάρπερ όταν ήταν 3 ετών και αποφάσισε ότι ήθελε να καλλιεργήσει σχέσεις με όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά. Έτσι, παραιτήθηκε από τη δουλειά του - ήταν προγραμματιστής - και άρχισε να κάνει αποταμίευση για να κάνει το νέο όνειρό του πραγματικότητα. Μέχρι στιγμής, ο Ντίλαν έχει γνωρίσει 25 από τα βιολογικά του παιδιά.

Congrats to Dylan Stone-Miller, who recently joined the team at Bonvi as a back-end developer! We can't wait to see all that the future has in store for you, Dylan! pic.twitter.com/2Nf6VOvzeO