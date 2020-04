Οι ΗΠΑ «θα μπορούσαν να έχουν σώσει περισσότερες ζωές» αν έθεταν σε ισχύ τα μέτρα ανάσχεσης της εξάπλωσης του κορωνοϊού νωρίτερα, τόνισε σε συνέντευξή του ο Άντονι Φάουτσι.

«Αν είχαμε κλείσει τα πάντα από την αρχή, ίσως να ήταν διαφορετικά τα πράγματα» είπε μιλώντας στο CNN ο επικεφαλής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νόσων των ΗΠΑ και μέλος της task force του Λευκού Οίκου για την πανδημία.

Όταν ρωτήθηκε γιατί ο πρόεδρος Τραμπ δεν έλαβε μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης έως τα μέσα Μαρτίου ενώ ο Φάουτσι και άλλοι ειδικοί είχαν προτείνει τη λήψη επιθετικών μέτρων από τα τέλη Φεβρουαρίου, απάντησε πως οι επιστήμονες μπορούν μόνο να κάνουν συστάσεις από επιστημονική άποψη.

«Συχνά, οι συστάσεις υιοθετούνται. Άλλοτε, όχι. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε» σημείωσε, προσθέτοντας πάντως πως «κανείς δεν θα αρνηθεί πως λογικά, πιο έγκαιρη λήψη μέτρων ίσως θα είχε σώσει ζωές».

Ανέφερε, ωστόσο, πως «το να καταλήξει κανείς σε τέτοιου είδους αποφάσεις, είναι περίπλοκο».

"We make a recommendation," said Dr. Anthony Fauci, when asked by @JakeTapper about reports that he and other top officials called for social distancing in February. "Often the recommendation is taken. Sometimes it's not. But it is what it is. We are where we are right now." pic.twitter.com/sw8xYZILB4