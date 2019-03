Η διακοπή της ηλεκτροδότησης στη Βενεζουέλα έχει αφήσει τη χώρα χωρίς ύδρευση με αποτέλεσμα πολλά νοικοκυριά να αναζητούν νερό σε αγωγούς λυμάτων της πρωτεύουσας, Καράκας.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Reuters, η 28χρονη Λίλιμπεθ Τετζεντορ ήταν ανάμεσα στους δεκάδες ανθρώπους που συνωστίζονται στον ποταμό Γκουαϊρέ προκειμένου να γεμίσει με νερό ένα μπιτόνι 15 λίτρων.

If this article is accurate then it's likely that a number communicable diseases will outbreak in Venezuela from poor water quality. Without food or medicine or even water dehydration can be deadly.#SocialismKills https://t.co/JTwD8QHf0U — Kevin Goldman (@KevinGoldman10) March 12, 2019

Σε αντίθεση με τα βρώμικα νερά του ποταμού ένας από τους αγωγούς λυμάτων μεταφέρει πιο καθαρό νερό. Οι πολίτες της Βενεζουέλας είπαν στο Reuters ότι το νερό αυτό προήλθε από δεξαμενές. Ωστόσο, το νερό δεν είναι πόσιμο αφού μεταφέρεται μέσα από βρώμικους σωλήνες και θα πρέπει να χρησιμοποιείται για καθαριότητα στο σπίτι ή για την τουαλέτα.

«Δεν το έχω δει ποτέ πριν αυτό. Είναι φοβερό, φοβερό. Αυτοί που επηρεάζονται περισσότερα είναι τα παιδιά γιατί πως λες σ' ένα παιδί ότι δεν υπάρχει νερό», είπε η Λίλιμπεθ Τετζεντορ που εργάζεται σε ένα κατάστημα τεχνολογίας και φροντίζει την 2 ετών κόρη της και δύο ανιψιές της.

Venezuela's opposition-run congress on Monday declared a "state of alarm" over a five-day power blackout that has crippled the OPEC member country's oil exports and left millions of citizens scrambling to find food and water.



"Venezuela congress declare... https://t.co/ODnWTxPi28 — kristoferkawas (@kristoferkawas) March 12, 2019

Μετά από πέντε ημέρες χωρίς ηλεκτρικό η κατάσταση στη χώρα και συγκεκριμένα στην πρωτεύουσα είναι ανυπόφορη. Οι πολίτες διαμαρτύρονται ότι δεν υπάρχει νερό να πιουν, να πλύνουν τα πιάτα που γεμίζουν τους νεροχύτες ή να ρίξουν στην τουαλέτα.

People are collecting water from the Guaire River in Caracas to take back to their homes. Some people in Caracas have been without a water supply since Thursday when the electricity grid failed#Venezuela #SinLuz pic.twitter.com/toTruwh0oR — CNW (@ConflictsW) March 11, 2019

Αρκετοί ανησυχούν ότι η κατάσταση θα οδηγήσει στην μετάδοση ασθενειών, ενώ υπάρχει και έλλειψη φαρμάκων στη χώρα.

City goes dry: Venezuela power crisis shuts down water plants - New Zealand Herald https://t.co/T3rLrRctCR — Mr. Prieto (@Mr__Prieto) March 12, 2019

Το Καράκας υπολογίζεται ότι χρειάζεται 20.000 λίτρα νερού το λεπτό προκειμένου να ικανοποιηθεί η ζήτηση. Αυτός ο αριθμός, όμως, έπεσε στα 13.000 λίτρα νερού και πλέον έχει σταματήσει εντελώς.

Μοναδική ελπίδα αποτελούν τα φορτηγά που μεταφέρουν νερό που ωστόσο, δεν καταφέρνουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες καθώς οι κρατικές δεξαμενές εξαντλούνται.

Στην βόρεια πλευρά του Καράκας όπου βρίσκεται το εθνικό πάρκο Ελ Αβίλα οι κάτοικοι μαζεύουν νερό από τα ρυάκια.

Με πληροφορίες από Reuters