Περίπου 12.000 πυροσβέστες συνεχίζουν σήμερα τη μάχη κατά των πυρκαγιών στην Καλιφόρνια. που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον επτά ανθρώπους.

Όμως η ξηρασία τροφοδοτεί τις φλόγες που παραμένουν σε μερικά σημεία ανεξέλεγκτες και έχουν ήδη κατακάψει δεκάδες χιλιάδες στρέμματα.

«Κατοικούσα εδώ όλη μου τη ζωή και ουδέποτε είδα φωτιά που να κάνει τέτοια καταστροφή», δήλωσε ο Λίοναρντ Μότι στην κομητεία Σάστα, όπου από τις 23 Ιουλίου μαίνεται η μεγαλύτερη από τις πυρκαγιές αυτές, που έχει ονομασθεί «Carr».

Η υπηρεσία άμεσης βοήθειας του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας (Cal OES) κάνει λόγο για 17 μεγάλες πυρκαγιές σ' όλη την Καλιφόρνια. Ενισχύσεις που έστειλαν 13 Πολιτείες έχουν φθάσει επιτόπου ή βρίσκονται καθ' οδόν, από τόσο μακριά όσο το Νιού Τζέρσι, η Φλόριντα και το Μέριλαντ στην ανατολική ακτή.

The #carrfire is only 17% contained as of tonight. My brother got to come home today for a few days, but will soon go back to fighting one of the 19 active #california wildfires. Please keep the fire fighters and victims in your thoughts and prayers. #CalFire pic.twitter.com/fLeioZfVZG