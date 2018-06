Ένα ναυλωμένο αεροσκάφος που ανήκει στην κυβέρνηση της πολιτείας Ούτερ Πραντές συνετρίβη σε κεντρική περιοχή στην οικονομική πρωτεύουσα της Ινδίας, Μουμπάι.

Συνολικά πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, όπως επιβεβαίωσαν αξιωματούχοι.

Το αεροσκάφος συνετρίβη σε ένα κτίριο που ήταν υπό κατασκευή, σε συνοικία στην ανατολική Μουμπάι και αμέσως ξέσπασε πυρκαγιά στο σημείο.

Όπως ανέφεραν στο BBC Marathi αξιωματούχοι της πυροσβεστικής, στους νεκρούς περιλαμβάνονται ο πιλότος, τρεις επιβάτες και ένα άτομο στο έδαφος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πιλότος φέρεται να έχασε τον έλεγχο καθώς προσπαθούσε να προσγειωθεί. Το αεροσκάφος πήρε φωτιά αμέσως μετά τη συντριβή του.

Τηλεοπτικές λήψεις εικονίζουν τμήματα του αεροσκάφους να φλέγονται στο έδαφος.

