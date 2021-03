Ένα βίντεο από παίκτρια του κολεγιακού πρωταθλήματος μπάσκετ στις ΗΠΑ έγινε viral, καθώς δείχνει τις διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών, σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό που τους παρέχεται.

Η Σεντόνα Πρινς του Oregon University έδειξε στο βίντεο την πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα για βάρη που παρέχεται στις ανδρικές ομάδες για ετήσιο τουρνουά του NCAA.





Στον αντίποδα, οι γυναίκες έχουν μια μικρή βάση με βάρη που θα σε καμία περίπτωση δεν επαρκούν για την προπόνηση αθλητών. Το τουρνουά, γνωστό ως March Madness ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα. Οι γυναίκες παίζουν στο Σαν Αντόνιο και οι άνδρες στην Ινδιανάπολη.

