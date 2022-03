Τζόκοβιτς: Χάνει δύο τουρνουά στις ΗΠΑ επειδή παραμένει ανεμβολίαστος

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν θα μπορέσει να μετάσχει στο Indian Wells και το Μαϊάμι Όπεν αυτό τον μήνα, καθώς το CDC επιβεβαίωσε ότι δεν μπορεί να μπει στις ΗΠΑ ενώ παραμένει ανεμβολίαστος.

Παρότι παραδέχθηκε πριν από δύο εβδομάδες ότι δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στις ΗΠΑ ως έχουν τα πράγματα, επειδή η χώρα απαγορεύει την είσοδο στους ανεμβολίαστους ξένους ταξιδιώτες, αποτέλεσε έκπληξη ότι ο Τζόκοβιτς παρέμεινε στη λίστα συμμετοχών του Indian Wells και την Τρίτη συμπεριλήφθηκε στην κλήρωση.

Τελικά, το βράδυ της Τετάρτης ο Σέρβος πρωταθλητής του τένις ανακοίνωσε ότι δεν θα μπορέσει να παίξει στις ΗΠΑ.

«Παρότι αυτομάτως μπήκα στην κλήρωση του Indian Wells και του Μαϊάμι Όπεν, ήξερα ότι θα ήταν απίθανο να μπορέσω να ταξιδέψω», ανέφερε σε ανάρτησή του. «Το CDC επιβεβαίωσε ότι οι κανόνες δεν θα αλλάξουν, οπότε δεν θα μπορέσω να παίξω στις ΗΠΑ. Καλή τύχη σε όσους θα μετάσχουν σε αυτά τα σπουδαία τουρνουά», συμπλήρωσε.

