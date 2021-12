Αντιδράσεις προκάλεσε η αμφιλεγόμενη δήλωση του αθλητή του UFC, Σον Στρίκλαντ πως θα είχε αποτύχει ως άνδρας, αν είχε γκέι γιο.



Ο Αμερικανός των μεικτών πολεμικών τεχνών που αγωνίζεται στην κατηγορία μεσαίων βαρών, είχε ήδη αποκλειστεί από το Instagram λόγω ενός «αστείου» του, όπως το είχε αποκαλέσει» για το «θάνατο ενός παιδόφιλου».

Τη Δευτέρα, όταν ένας follower τον ρώτησε στο Twitter αν θα προτιμούσε να έχει «έναν γκέι γιο ή μια τσ**** κόρη» εκείνος απάντησε: «Αν είχα γκέι γιο, θα πίστευα πως έχω αποτύχει ως άνδρας δημιουργώντας ένα τέτοιο ελάττωμα... Αν είχα μια π******* κόρη, θα πίστευα πως απλώς ήθελε να μοιάσει στον μπαμπά της lol».

Η δήλωσή του προκάλεσε καταιγισμό αντιδράσεων στο Twitter, με πολλούς χρήστες να τον αποκαλούν ως «ψυχικά ασταθή».

Hate to break it to you, but you've already failed as a man. https://t.co/gW0GZ9TOeD