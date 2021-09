Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει τη νικηφόρα πορεία της στο Ostrava Open, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά του τουρνουά που διεξάγεται στην Τσεχία.

Η 26χρονη Ελληνίδα τενίστρια νίκησε με 2-0 σετ την Τερέζα Μαρτίνκοβα και πήρε το «εισιτήριο» για τις «4» του τουρνουά. Η Σάκκαρη χρειάστηκε 96 λεπτά για να νικήσει με 7-5, 6-3 την Τσέχα αντίπαλό της.

