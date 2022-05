Ο Άντι Γκόραμ έχει καρκίνο και 6 μήνες ζωής αλλά αρνείται τις χημειοθεραπείες κι εξηγεί γιατί

Ο Άντι Γκόραμ, θρύλος των Rangers και πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, διαγνώστηκε με καρκίνο στο τελικό στάδιο και οι γιατροί τού έδωσαν μόλις έξι μήνες ζωής.

Ωστόσο, ο 58χρονος πρώην τερματοφύλακας, που κέρδισε το ψευδώνυμο «The Goalie», φέρεται να απέρριψε τις χημειοθεραπείες όταν του είπαν ότι θα του δώσουν παράταση ζωής μόνο άλλων 12 εβδομάδων, δηλώνοντας ότι «θα πολεμήσω όπως ποτέ ξανά».

Στην ποδοσφαιρική καριέρα του μέτρησε εκατοντάδες συμμετοχές στο αγγλικό και το σκωτσέζικο πρωτάθλημα, ενώ έπαιξε 184 φορές με τους Rangers, κατακτώντας πέντε πρωταθλήματα και τρία κύπελλα Σκωτίας. Το 2000 υπέγραψε με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Rangers legend Andy Goram has months to live after devastating cancer diagnosishttps://t.co/PjAAJglsw0 pic.twitter.com/Lj6fjbsc0Z